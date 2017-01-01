ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gönüllü öğretmenlere teşekkür

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:36
Gönüllü öğretmenlere teşekkür
Gönüllü öğretmenlere teşekkür

(Fotoğraflı)

Muharrem Doğantez
BURSA (İHA) - Bursa'da, BUSMEK'in Gemlik Paşa Konağı Kültür Merkezi, İncirli Kültür Merkezi ve Hanımlar Lokali'nde öğrencilere yönelik gönüllü öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimleri tamamlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde BUSMEK Gemlik Paşa Konağı Kültür Merkezi, İncirli Kültür Merkezi ve Hanımlar Lokali'nde çocuklara yönelik verilen İngilizce eğitimler tamamlandı. Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle gönüllü öğretmenler tarafından gerçekleştirilen İngilizce kursu, ilköğretim ve ortaöğretimde 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik BUSMEK Gemlik Paşa Konağı Kültür Merkezi, İncirli Kültür Merkezi ve Hanımlar Lokali'nde yapıldı. Gönüllü öğretmenler sayesinde İngilizce öğrenen minikler 10 hafta boyunca verilen eğitimlere katıldı. Öğrenciler, eğitimler sayesinde okuldaki başarılarını da arttırarak velilerinin ve öğretmenlerinin takdirini topladı. Eğitimler sonunda gönüllü öğretmenler Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman'ı ziyaret etti. Karaman, öğretmenlere teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.
(MŞ)

22.05.2017 14:36:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mudanya'da su kesintisi
YEREL

MUDANYA'DA SU KESİNTİSİ
39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
YEREL

39. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU
UNESCO'da yeni hedef İznik
YEREL

UNESCO'DA YENİ HEDEF İZNİK
BUSMEK öğrencilerle buluştu
YEREL

BUSMEK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Müzik Akademisi kursiyerlerinin tiyatro heyecanı
YEREL

MÜZİK AKADEMİSİ KURSİYERLERİNİN TİYATRO HEYECANI
Yıldırım'da kaçağa geçit yok
YEREL

YILDIRIM'DA KAÇAĞA GEÇİT YOK
Trial Şampiyonası nefes kesti
YEREL

TRİAL ŞAMPİYONASI NEFES KESTİ
Zabıtadan tabela operasyonu
YEREL

ZABITADAN TABELA OPERASYONU
AK Parti Bursa teşkilatı üyeleri 52 otobüs ile tarihi kongreye çıkartma yaptı
YEREL

AK PARTİ BURSA TEŞKİLATI ÜYELERİ 52 OTOBÜS İLE TARİHİ KONGREYE ÇIKARTMA YAPTI
Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
YEREL

BURSASPOR'DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
GÜNCELLEME - Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 12 YARALI
Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi Bursa'da yapılıyor
YEREL

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ BURSA'DA YAPILIYOR
Voleybolda transfer
YEREL

VOLEYBOLDA TRANSFER
4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi
YEREL

4. ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ

Kardeş Şehir Tutin'den festivale destek
YEREL

KARDEŞ ŞEHİR TUTİN'DEN FESTİVALE DESTEK
Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 9 YARALI
Yıldırım'da erguvan zamanı
YEREL

YILDIRIM'DA ERGUVAN ZAMANI
Tartıştığı karısını öldürdü
YEREL

TARTIŞTIĞI KARISINI ÖLDÜRDÜ
Osmangazi'den çocuklara su oyunları parkı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÇOCUKLARA SU OYUNLARI PARKI
Başkan Edebali, 69 mahallede 354 haneyi ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ, 69 MAHALLEDE 354 HANEYİ ZİYARET ETTİ
Tarihi çarşıyı 'Payitaht' heyecanı sardı
YEREL

TARİHİ ÇARŞIYI 'PAYİTAHT' HEYECANI SARDI
&quot;Evdeki her odanın çiçeği farklıdır&quot;
YEREL

"EVDEKİ HER ODANIN ÇİÇEĞİ FARKLIDIR"
Şüpheliyi yakalamaya çalışan polisin düşen silahı ateş aldı
YEREL

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAYA ÇALIŞAN POLİSİN DÜŞEN SİLAHI ATEŞ ALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı