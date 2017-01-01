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Gönüllü öğretmenlere teşekkür



(Fotoğraflı)



Muharrem Doğantez

BURSA (İHA) - Bursa'da, BUSMEK'in Gemlik Paşa Konağı Kültür Merkezi, İncirli Kültür Merkezi ve Hanımlar Lokali'nde öğrencilere yönelik gönüllü öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitimleri tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde BUSMEK Gemlik Paşa Konağı Kültür Merkezi, İncirli Kültür Merkezi ve Hanımlar Lokali'nde çocuklara yönelik verilen İngilizce eğitimler tamamlandı. Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle gönüllü öğretmenler tarafından gerçekleştirilen İngilizce kursu, ilköğretim ve ortaöğretimde 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik BUSMEK Gemlik Paşa Konağı Kültür Merkezi, İncirli Kültür Merkezi ve Hanımlar Lokali'nde yapıldı. Gönüllü öğretmenler sayesinde İngilizce öğrenen minikler 10 hafta boyunca verilen eğitimlere katıldı. Öğrenciler, eğitimler sayesinde okuldaki başarılarını da arttırarak velilerinin ve öğretmenlerinin takdirini topladı. Eğitimler sonunda gönüllü öğretmenler Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman'ı ziyaret etti. Karaman, öğretmenlere teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

(MŞ)



22.05.2017 14:36:35 TSI

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