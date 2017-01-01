'Kim vurdu' adlı tiyatro oyunu sergilendi
(Fotoğraflı)
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi Tiyatro Kulübü'nün hazırladığı 'Kim vurdu' adlı tiyatro oyunu sergilendi.
Çözüm Koleji Konferans salonunda izleyicilerin beğenisine sunulan tiyatro oyunu, katılımcılardan tam not aldı. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği tiyatro oyununda 8 kız 4 erkek oyuncu rol aldı. Oyunun yönetmenliğini Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu yaptı.
(BMG-UY-Y-)
22.05.2017 14:37:17 TSI
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