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Sözlü: "Balkan Türkleri, Atatürk'ü Anadolu'ya armağan etmişlerdir"

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:40
Sözlü: "Balkan Türkleri, Atatürk'ü Anadolu'ya armağan etmişlerdir"
Sözlü: "Balkan Türkleri, Atatürk'ü Anadolu'ya armağan etmişlerdir"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Adana Balkan Türkleri 28. Geleneksel Hıdırellez Şöleni'ne katıldı.
Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Sarıçam Yörük Ormanı'nda 28. Geleneksel Hıdırellez Şöleni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen şölene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katıldı. Şölende konuşan Başkan Sözlü, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anadolu'ya armağan eden Balkan Türkleri ile bir arada olmaktan bahtiyar olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyeti kuranlar Türk Ordusu'dur"
15 Temmuz kalkışmasına dikkat çeken Başkan Sözlü, Türk Ordusu içindeki Fetöcülerin ordunun tamamının ancak yüzde 1'ine tekabül ettiğini belirtirken Türk Ordusu'nun, içerisine sızan bir kısım iş birlikçi ve gafil dolayısıyla tamamının Fetöcü ilan edilemeyeceğini vurguladı. Cumhuriyet'i kuranların Türk Ordusu olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, Balkan Türklerinin büyük acılar çektiğini, yaşadıkları sıkıntılara tarihin şahit olduğunu belirtti.

"Balkan Türklüğü, Avrupa Türklüğüdür"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında Anadolu'nun Türk yurdu olması için bedel ödeyen Balkan Türklüğü'nün Avrupa Türklüğü olduğunu aktaran Başkan Sözlü, "Bugün Cumhuriyetin geldiği aydınlık yüz varsa bu Balkan Türklüğü sayesindedir" dedi.
Konuşmalarının sonunda, Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu, Başkan Sözlü'ye bir teşekkür plaketi verirken, Sarıçam Şubesi Başkanı da bir tablo hediye etti.
(ELF-Y)

22.05.2017 14:40:38 TSI
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