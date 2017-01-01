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Siverek'te satranç turnuvası düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında 2. Geleneksel Satranç Turnuvası düzenlendi.

Siverek Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün süren Gençlik Haftası 2. Geleneksel Satranç Turnuvası yapılan 6 turun ardından sona erdi. Turnuvaya Gaziantep, Diyarbakır ile Şanlıurfa merkez ve ilçelerinden yaklaşık 130 sporcunun katıldığı bildirildi.

3 kategoride düzenlenen turnuvanın Yıldızlar kategorisinde Mehmet Metin Öztekin, Gençler kategorisinde Dılşad Seyrek, Genel kategorisinde ise Umut Barış İnanç 1'inci oldu. Dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkan Yardımcıları Hacı Ahmet Öncül, Doğan Kanlpıçak, Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Menduh Turmak tarafından verildi.

Genel kategorisinde birinci olan Mehmet Metin Öztekin, çalışmadan başarılı olunmadığını söyledi. Yıldızlar kategorisi ikincisi Nidal Hevi Oğur, turnuvayı düzenleyenlere teşekkür etti.

Geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın ikincisinin yapıldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Kanlıpıçak, "Turnuvaya yaklaşık 130 sporcu katıldı. Toplam 3 kategoride yapıldı. Yıldızlar, gençler ve genel kategorisinde yarıştı yarışmacılarımız. Yarışmamızda dereceye giren ilk dörde ödüllerini verdik. Bu turnuvada centilmence mücadele eden ve çevre il ve ilçelerden gelen tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca turnuvaya maddi ve manevi destek veren Belediye Başkanımız Resul Yılmaz'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfa Satranç İl Temsilcisi Menduh Turmak, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a spora verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

(CS-SD-Y)



22.05.2017 14:49:46 TSI

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