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Cenkyeri Mahallesine ilave kanalizasyon hattı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:58
Cenkyeri Mahallesine ilave kanalizasyon hattı
Cenkyeri Mahallesine ilave kanalizasyon hattı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde ilave kanalizasyon hattı için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, 23 yıldır yapılması beklenen hizmetler de birer birer hayata geçmeye başladı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yaralarını sarmaya devam ediyor. MASKİ ekipleri, Soma Cenkyeri Mahallesi Kubilay Sokak'a kanalizasyon hattı döşeme işine start verdi. Daha önce kanalizasyon bağlantısı bulunmayan haneleri de içine alan çalışma sayesinde ilçenin en büyük mahallelerinden biri olan Cenkyeri'nin altyapı anlamında sıkıntılarına bir neşter daha vurulacak. MASKİ ekipleri, Cenkyeri'nde daha önce de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iletilen talebe anında çözüm üretmişti. Başkan Ergün'ün talimatı sonrasında mahallede bir kilometrelik kanalizasyon hattı döşenerek, vatandaşların 23 senedir beklediği hizmet hayata geçirilmişti.
Cenkyeri Mahalle Muhtarı Arif İnan, mahallelerine bağlı Kubilay Sokak'ta MASKİ ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı çalışması için teşekkür etti. Muhtar İnan, "Kanalizasyon hattında tıkanıklıklar meydana geliyordu. Sokakta bulunan bazı evlerde kanalizasyon bağlantısı da yoktu. 23 sene önce bu hanelerin bağlantısı yapılmamış. Şimdi onlar da yapılıyor. Çalışmalardan memnunuz. Cengiz Başkanımın her zaman yanındayız" dedi.
(AY-Y)

22.05.2017 14:58:48 TSI
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