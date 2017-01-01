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Engelliler kermesine ilgisizlik üzdü

- TSD Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu:

- "Kermesimize ne yazık ki beklediğimiz bir katılım olmadı"



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, "Üzülerek söylemek istiyorum ki Samsun halkı bu konularda çok duyarsız davranıyor. Kermesimize ne yazık ki beklediğimiz bir katılım olmadı" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından engelliler yararına düzenlenen kermes sona erdi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'nin bahçesinde, engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve tekerlekli sandalye alınması için kermes düzenledi. 10 gün devam eden ve bugün son günü olan kermesten elde edilen kazanç, engellilerin ihtiyaçları adına kullanılacak.



"Engelliler yararına kullanılacak"

Kermes hakkında konuşan TSD Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, "Engelliler Haftası'yla birlikte kermes açılışımızı yaptık. Kermesimize çeşitli partilerden destek geldi. Bugün AK Parti'li ve Saadet Parti'li kadın kolları üyeleri kermesimizi ziyaret ederek yardımda bulundu. Kermesin bugün son günü. Buradan elde ettiğimiz tüm gelir tamamen engelliler yararına kullanılacak" diye konuştu.



"Samsun halkı bu konularda çok duyarsız davranıyor"

Kimseden para istemediklerine dikkat çeken Hakyemezoğlu, "Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi eksiklerimizi bu şekilde organizasyonlar düzenleyerek gidermeye çalışıyoruz. Ancak üzülerek söylemek istiyorum ki Samsun halkı bu konularda çok duyarsız davranıyor. Kermesimize ne yazık ki beklediğimiz bir katılım olmadı. Yine de bir nebze de olsa ihtiyaçlarımızı karşılayacağız" şeklinde konuştu.

(ŞB-SLH-Y)



22.05.2017 15:15:44 TSI

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