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Çorum'daki leblebi üreticileri denetlendi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:33
Çorum'daki leblebi üreticileri denetlendi
Çorum'daki leblebi üreticileri denetlendi

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'daki leblebi üreticileri denetlendi.
Tescil edilmiş coğrafi İşaretlerin sürdürülebilir kalitesinin sağlanması, tarafsız bir şekilde korunması için gerçekleştirilen denetim 2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ilk defa TOBB ve TSE yetkililerinin de katılımıyla Çorum Ticaret Borsası tarafından yapıldı.
Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 49.maddesine istinaden, "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" Çorum Ticaret Borsasınca alınan "Çorum Leblebisi'nin Coğrafi İşaret Denetimi" Ticaret Borsası temsilcileri Satılmış Boya ve Hayrettin Demirbaş, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kanat, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcisi Ömer Latif Akdağ, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Satı Karaca Özpamuk, TOBB KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Şehnaz Sibel Aygün ve Türk Standartları Enstitüsü Gıda Sektör Müdürlüğü'nden Gıda Mühendisi Müge Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Hüseyin Karakuş ile Ömer Faruk Karakuş'un Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu leblebi fabrikası, Satılmış Akın'ın sahibi olduğu Özlem Kuruyemiş ve Yaşar ve Osman Bodur'un sahibi olduğu Lider Leblebiyi ziyaret eden denetim heyeti, ürün nohudun leblebiye dönüşmesine kadar tüm süreci denetledi. Denetimleri her üç firmada başarıyla tamamladı.
Çorum Ticaret Borsası tarafından 15 Ağustos 2001 tarihinde başvurusu yapılan "Çorum Leblebisi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" 14 Nisan2002 tarih ve 24726 sayılı Resmi gazetede ilan edilerek, 555 sayılı Coğrafi işaretlerin korunması hakkındaki kanun hükmünde kararnamenin 12.maddesi gereğince tescil olunmuştu.
(MMY-BÖ)

22.05.2017 15:33:21 TSI
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