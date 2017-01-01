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Edirne'de Ramazan pidesi 2 lira

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:35
Edirne'de Ramazan pidesi 2 lira
Edirne'de Ramazan pidesi 2 lira

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne'de Ramazan pidesi 50 kuruş zamla 2 liradan satışa sunulacak.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırınlarda pide hareketliliği de artmaya başladı.
Konuyla ilgili Edirne Ekmek İmalatçıları ve Unlu Mamulleri Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, Ramazan pidesinin fiyatı ile ilgili, "Edirne'de ramazan pidesine 50 kuruş zam yapıldı. Yeni zamla birlikte 300 gram ramazan pidesinin fiyatı 2 liraya yükseldi" diye konuştu.
(AC-ÖK-Y)

22.05.2017 15:35:00 TSI
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