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Bilecik'te el işi ürünleri bu projeyle hayat bulacak

- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı;

- "Osmanlı El Sanatları Merkezi'nde ürün satış yerleri olacak"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından kentte kazandırılacak olan satış büfelerinin proje aşamasında olduğu kaydedildi.

Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Devlet Hastanesi girişinden Bilecik Belediyesi karşına kadar bulunan alana yapılması planlanan 20 adet satış büfesinin proje çalışmasında sona gelindi. Yapılacak olan büfeler hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, parkın karşısında bulunan boş alana yaklaşık 20-25 tane büfe inşa etmeyi düşündüklerini anlatarak, "Bu yer için hazine ile görüştük. Hastanenin giriş yerinden başlayarak aşağıda belediyenin karşısında bulanan işletmeye kadar o alanı kullanarak yaklaşık 20-25 adet satış büfeleri yapmayı düşünüyoruz. Proje çalışmalarından sona gelindi. Bu büfelerde evlerde yapılan dantellerin, turistik eşyaların, halk eğitim merkezimiz ve belediyemizde Osmanlı El Sanatları Merkezi'nde üretilen ürünleri satış yerleri olacak. Bilecik bezinin patentini aldık. Kaşkol, havlu yapılacak Osmanlı El Sanatları Merkezi'nde bunları bayanlarımız burada satışa sunacaklar. Şeyh Edebali'den çıkınca vatandaşlar Bilecik ev yemekleri yiyecek, karşıdan küçük de olsa alışveriş yapılacak ve şehre katkı sağlamış olacak" dedi.

(CKT-MET-Y)



22.05.2017 15:37:28 TSI

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