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Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'ndan Talas Belediyesi'ne Ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı yöneticileri Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti. Vakıf üyeleri ziyaretten sonra Akçakaya Mahallesi'nde bulunan Somuncu Baba çilehanesini, cami ve evini gezdiler.

Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfından mütevelli heyet üyeleri, vakfın faaliyetleri hakkında Başkan Mustafa Palancıoğlu'na bilgiler aktardı. Başkan Mustafa Palancıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek üyelere teşekkür etti.

Somuncu Baba'nın çilehanesini gezdikten sonra memnuniyetini dile getiren Vakfın Mütevelli Heyet Üyesi Faruk Gürbüz, "Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı olarak bugün Talas'ta Somuncu Baba Çilehanesi'ni gezdik. Mustafa Palancıoğlu Başkanımız sağ olsun. Burası güzel bir şekilde restore olmuş. Tarih kokan bir Talasımız var. Her köşesi buram buram tarih kokuyor. Anlatılması ve tarifi çok zor olan bir duyguyu yaşadık. İnşallah bizde belediyemizle beraber olup burayı yaşatmak istiyoruz. Somuncu Baba'nın burada bir hatırası var. Burayı görmekten çok keyif aldık ve çok mutlu olduk." dedi.

Gürbüz, Somuncu Baba'nın yurtiçi ve yurtdışından birçok ziyaretçisi olduğunu, aynı zamanda Türkiye'nin önemli zatların isimlerinin yaşatılması gerektiğini ifade etti.

(AÖ-Y)



22.05.2017 15:48:47 TSI

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