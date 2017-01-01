ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnönü Üniversitesi basketbolda iddialı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:51
İnönü Üniversitesi basketbolda iddialı
İnönü Üniversitesi basketbolda iddialı
- Basketbol antrenörü Avcı: "Üniversitemizi Gururla Temsil Edeceğiz"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesinde Basketbol Antrenörü olan Oğuz Avcı, "Önümüzdeki sene üniversitemizi gururla temsil edeceğimize inanıyorum" dedi. Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada basketbol antrenörlüğü dışında masa tenisi, bilek güreşi ve tekerlekli sandalye antrenörlüğü yaptığını söyledi.
Yaklaşık 13 yıldır basketbol antrenörlüğü yaptığını belirten Avcı, "Basketbol antrenörlük kariyerim birçok insanda olduğu gibi sporculuktan sonra başladı. Sporculuğum sırasında yaşadığım üst üste sakatlıklar ve devamında da bu sene bir üst lige yükselmemiz dolayısıyla daha çok iyi, bu işin üstesinden gelebilecek fiziki olarak da uygunluğu çok ileri derecede olan sporcular gelince bende alt yapılarla antrenörlük yapmaya başladım. Aynı dönem hem takımın alt yapı sorumlusuydum hem de A takımda yardımcı antrenörlük yapmaya başladım. Sporun içerisinden, basketbol branşından geldiğim için çok fazla zorlandığımı düşünmüyorum."
"Takımlar artık daha büyük yaştaki oyuncularla kurulmaya başlandı"
Avcı, yıllar geçtikçe takımların büyüdüğünü üst liglere oyuncu vermeye başladıklarını kaydederek, "Bu sebeple de takımlar artık daha büyük yaştaki oyuncularla kurulmaya başlandı. Aynı dönemlerin dördüncü senesine doğru İnönü Üniversitesinin A takımını da ele aldım. İnönü Üniversitesinin A takımını aldıktan sonra büyükler liginde çalışmaya başladım" dedi.
"Rehberlik etmiş oluyoruz"
Altı senedir bölgesel ligde antrenörlük yaptığını anımsatan Avcı, "Son dört yıldır aynı zamanda basketbol da oynuyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Sporda da devam ediyorum. İnönü Üniversitesiyle ortak yapılan bir çalışma bu. Onlara bir şekilde rehberlik etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.
"Sporcu bulmak sıkıntıydı"
Avcı, antrenörlüğünün ilk yıllarının biraz çileli geçtiğine değinerek, "O dönem tesis imkanları biraz zordaydı. Sonrasında BESYO'nun spor salonunun kurulmasıyla beraber aynı dönemde basketbol hakemliği de yapıyordum. Basketbol hakemliğine belli bir noktada ara verip direk antrenörlüğe yöneldim. Sporcu bulmak sıkıntıydı. Şehre açılamıyordum" ifadelerini kullandı.
"Böyle farklı bir yere gidiyor"
Tahmini olarak 900 genç sporcusunun olduğunu kaydeden Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:
"Basketbol oyuncuları aynı zamanda bölgesel liglerde oynayıp alt yapılardan da Malatya basketbol antrenörlüğünün çabalarıyla bir yerlere gelmiş sporcular okulumuzda bir şekilde öğrenim görmeye başlayınca takımda güçleniyor. Öyle ki bahar şenlikleri müsabakaları düzenliyoruz. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun katıldığı turnuvalarda, iktisat, tıp, mühendislik fakültesi gibi takımlar şampiyon olabiliyor. Böyle farklı bir yere gidiyor."
Avcı, bu sene güzel başarılara imza attıklarını belirterek, "Önümüzdeki sene de üniversitemizi gururla temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.
(MT-AOA-Y)

22.05.2017 15:51:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Kulüplerinden TFF ye destek çağrısı
YEREL

ANADOLU KULÜPLERİNDEN TFF YE DESTEK ÇAĞRISI
Otobüs işletmecileri Malatya'da toplandı
YEREL

OTOBÜS İŞLETMECİLERİ MALATYA'DA TOPLANDI
Çınar Kolejinden Çobanbey Üst Bölgesi Komutanlığına kütüphane
YEREL

ÇINAR KOLEJİNDEN ÇOBANBEY ÜST BÖLGESİ KOMUTANLIĞINA KÜTÜPHANE
Öğrenci ve velileri sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
YEREL

ÖĞRENCİ VE VELİLERİ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ
Akın, Çobanlar fuarını değerlendirdi
YEREL

AKIN, ÇOBANLAR FUARINI DEĞERLENDİRDİ
Yeni Hamle Anadolu Lisesinde yıl sonu pikniği
YEREL

YENİ HAMLE ANADOLU LİSESİNDE YIL SONU PİKNİĞİ
Sanatçılar sulu boya çalışması ile Taş Köprüyü resmettiler
YEREL

SANATÇILAR SULU BOYA ÇALIŞMASI İLE TAŞ KÖPRÜYÜ RESMETTİLER
İpekçi Caddesinde çalışmalar tamamlandı
YEREL

İPEKÇİ CADDESİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Hac seminerleri başladı
YEREL

HAC SEMİNERLERİ BAŞLADI
Büyükşehir Konservatuvarından konser
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARINDAN KONSER
Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi anılacak
YEREL

ŞEHİT TEĞMEN İBRAHİM TANRIVERDİ ANILACAK
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE DOLU UYARISI

Malatya'da özel halk otobüsüne ateş açıldı
YEREL

MALATYA'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ATEŞ AÇILDI
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu
YEREL

FENERBAHÇE'NİN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
Ankara Elazığlılar Derneği'nden MASTÖB'e tebrik ziyareti
YEREL

ANKARA ELAZIĞLILAR DERNEĞİ'NDEN MASTÖB'E TEBRİK ZİYARETİ
İÜ'de '11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu düzenlenecek
YEREL

İÜ'DE '11. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK
Dalbastı kirazında toplu ilaçlamalar başladı
YEREL

DALBASTI KİRAZINDA TOPLU İLAÇLAMALAR BAŞLADI
MÜSİAD'dan 'Aileler Buluşuyor' programı
YEREL

MÜSİAD'DAN 'AİLELER BULUŞUYOR' PROGRAMI
MABESEM'den el sanatları sergisi
YEREL

MABESEM'DEN EL SANATLARI SERGİSİ
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE DOLU UYARISI

EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı