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Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi





(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Toplum sağlığı ve ilçe huzurunun sağlanmasında önemli bir role sahip olan Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak için denetimlerini sıklaştırdı.

Başta gıda terörü olmak üzere, plansız yapılanmayla mücadele, iş yeri denetimi, kent huzurunun sağlanması ve yönetmeliklerin uygulanması için yaptığı çalışmalarla toplumsal düzenin devamını sağlayan Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Halkın sağlığını korumak ve işletmelerin daha hijyenik ortamlarda üretim yapmalarını sağlamak adına denetimlerini aralıksız olarak devam ettiren Şehitkamil Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren somun fırınları, pide fırınları, kasaplar ve lokantacılara yönelik denetim yaptı. Özellikle halkın en çok hizmet aldığı işletmeler üzerinde denetimlerini arttıran ekipler, işyerlerindeki gıdaların son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini kontrol etti.

Denetimlerin düzenli yapılması kaliteyi yükseltir

Zabıta ekiplerinin denetimlerinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren ve denetimlerin sürekli yapıldığını ifade eden esnaflar, "Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu uygulamaları olumlu buluyoruz. Gerek zabıta ekipleri arkadaşlarımız, gerek Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu tür uygulamaların yapılması çok doğru bir davranıştır. Sonuçta insan sağlığıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İftarda ve sahurda kullanılacak, gıda malzemeleri, et ve ekmek ürünleri insan sağlığına ciddi şekilde zarar verebilir. Bu konuda Zabıta ekipleri, titiz davranarak, denetimlerini yapıyor. Bundan dolayı çok memnunuz ve bu denetimlerin sık sık yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için esnaflar olarak temizliğe, hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. Denetimlerin sık sık yapılması işletmeciler ve tüketiciler için daha hayırlı olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştular.

(AOA-Y)



22.05.2017 15:56:36 TSI

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