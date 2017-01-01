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Avrupa şampiyonu Fenerbahçe'ye Şehitkamil'den özel jest

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:05
Avrupa şampiyonu Fenerbahçe'ye Şehitkamil'den özel jest
Avrupa şampiyonu Fenerbahçe'ye Şehitkamil'den özel jest

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanlığınca minik dev adamlar ve potanın perilerine özgü özel kuralarla düzenlenen ve Gaziantep'te parke üzerinde bir ilk olma özelliği taşıyan İlkokullar Arası Basketbol Bahar Şenliği, tüm minik basketbolcuların şampiyon ilan edildiği törenle sonra erdi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğinin işbirliği içerisinde organize ettiği 1. İlkokullar Arası Basketbol Bahar Şenliğinde minik dev adamlar ve potanın minik perileri, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde oynan final serisi maçlarının ardından ödüllerine kavuştu.
Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen şenliğin ödül töreninde ise parke üzerinde uzun yıllar forma terletecek tüm sporcu öğrenciler şampiyon ilan edildi. Organizasyona katılan okulların idareci, öğretmen ve antrenörleri ise Gaziantep'te ilkokullar kategorisinde bir ilk kez düzenlenen organizasyon sonrasında sporda branşlaşma yaşının önemine dikkat çekerek organizasyonla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.
Sportif eğitimin ilkokul çağında başlamasını önemsiyoruz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 10 faklı okul basketbol takımından 150'yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen İlkokullar Arası 1. Basketbol Bahar Şenliğinin ödül töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, "Spor alnında yapmış olduğumuz geleneksel organizasyonlara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Ancak kurumlar arası iş birliğiyle düzenlediğimiz1. Basketbol Bahar Şenliği basketbol branşı özelinde tüm sportif başarıların ilimizde ve ülkemizde artması hatta boyut değiştirmesi adına çok önemli. Çocuklarımız, beden eğitimi dersleriyle ancak ortaokul seviyesinde tanışıyorlar. Spora başlama yaşının her geçen gün daha alt yaş gruplarına indiği bir ortamda kaybedilen her gün özel yetenekli öğrencilerin tespitini ve eğitimini zorlaştırıyor. Bu nedenlerle düzenlediğimiz ve ilkokul yaş grubunda ilk olma özelliğini taşıyan bu organizasyondan tüm katılımcı okullarımızın antrenörleri, sporcuları, değerli sporcu velilerimiz hatta büyük bir profesyonellikle eğitici hakemlik yapan hakemlerimiz memnuniyetle ayrıldılar. Minik basketbolcular özel bir deneyim yaşadılar. Bundan sonraki süreçte farklı branşlarda minik yaş gruplarına özgü planlanan sportif organizasyonlarımız devam edecek. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.
Basketbol altyapısı adına önemli bir başlangıç oldu
Kupanın ödül töreninde dereceye giren sporcular adına teşekkür konuşması yapan Gaziantep Özel Kolej Vakfı Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Mehmet Altan, minik basketbolculara yönelik düzenlenen organizasyonun altyapı adına önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.
Altan, "Şehitkamil Belediye Başkanlığımız bu organizasyonu düzenledikleri için şükranlarımı sunuyorum. Uzun süredir düzenlenmesini arzu ettiğimiz bir faaliyeti hayata geçirdiler. Minik sporcularımız bu organizasyonda hem eğlendiler hem de öğrendiler. Basketbol altyapısı adına önemli bir başlangıca imza atıldı. Ümit ediyorum devamı gelir" ifadelerini kullandı.
Organizasyonun ödül töreninde minik periler ve dev adamlar, basketbolda Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Spor Kulübünü kutladı.
(AOA-Y)

22.05.2017 16:05:24 TSI
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