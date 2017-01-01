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Kilis'te Mayıs ayı Halk ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:11
Kilis'te Mayıs ayı Halk ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
Kilis'te Mayıs ayı Halk ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı Başkanlığında Mayıs ayı Halk ve Güvenlik Toplantısı Yuvabaşı Köyünde yapıldı.
Kaymakam Avcı, Yuvabaşı köyünde yapılan toplantıda Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Güvenlikten sadece polis ve askerin sorumlu değildir. Şüpheli görülen her araç ve şahsın güvenlik güçlerine ihbarda bulunması gerekiyor. Bölgemize gelen şahısların gerek hırsızlık gerekse toplumsal infiale neden olabilecek faaliyetlerde bulunabilir. Şüpheli görülen şahısların en kısa zamanda güvenlik güçlerimize bildirilmesi gerekiyor. Halk ve Güvenlik toplantıların sürekli olarak düzenleyeceğiz. Halkımızın güvenliğini ve olası problemlerine çözüm yollarını hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde arayacağız. Toplantılarda vatandaşların talep ve isteklerinin dinleyeceğiz" dedi.
Toplantıya ilçe protokolü, Yuvabaşı, Tokaçgemriği, Gözlüce ve Karbeyaz köyleri muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
(MAD-SD-Y)

22.05.2017 16:11:26 TSI
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