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'Saltanatın Adımları'ndan görkemli kapanış



(Fotoğraflı)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Gösteri Topluluğu, 'Saltanatın Adımları' adlı 11. yıl sonu kapanış gösterisiyle görkemli bir programa imza attı.

Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Gösteri Topluluğu'nun 'Saltanatın Adımları' adıyla hazırladığı yıl sonu kapanış gösterisi Merinos AKKM'de yapıldı. Gösteriye, Osmangazi Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Kenan Kır, Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gösterinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Kenan Kır, "Türkiye'de 4 binin üzerinde halk oyunları bulunmakta ve daha değerlenemeyen birçok oyun da bulunmaktadır. Bu özelliğiyle ülkemiz tektir. Osmangazi Belediyesi halk topluluğu, kurulduğu günden itibaren birçok önemli organizasyonlar gerçekleştirmektedir. Ülkemize ait 25 farklı oyunu sahnelemektedir. Bugüne kadar 5 binin üzerinde dansçı ve halk oyunları eğitmeni yetiştirmiştir. Avrupa'dabirçok festivallere katılmış önemli başarılara imza atmışlardır. Bu akşam da yurdun çeşitli bölgelerinden farklı oyunlar sergileyeceklerdir. Keyifle izlemenizi umuyorum" diye konuştu.

Aydın yöresinden Gaziantep'e Adana'dan Antalya, Bitlis'ten Kosova'ya kadar çeşitli yörelerden gösterimler, büyük, küçük, master ve yıldız grupların gösterileri, izleyenlerden tam not aldı. Halaydan, çiftetelliye, zeybekten Roman ve modern danslara kadar birbirinden farklı gösteriler sunan Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Gösteri Topluluğu, izleyenleri adeta büyüledi. Gösteri izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Bu yıl 11.'si düzenlenen gösterimde, aldığı ödüllerle de motivasyon sağlayan Osmangazi Halk Dansları Gösteri Topluluğu, 6-7Mayıs tarihlerinde Zonguldak'ta yapılan halk oyunları yarışmasında Marmara birincisi oldu. Türkiye Şampiyonluğu için 26-27 Haziran'da İzmir'e gidecek olan topluluk, 12 Haziran'da da Almanya olmak üzere Avrupa turnesine çıkacak.

(MŞ)



22.05.2017 16:15:32 TSI

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