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Korkmaz: "En çok sigaradan sonra obezite öldürüyor"



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hakan Korkmaz, obezitenin günümüzde önlenebilir ölümler arasında sigaradan sonra ikinci ölüm nedeni olarak gösterildiğini söyledi.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hakan Korkmaz, 21 Mayıs Avrupa Obezite Günü nedeniyle obezite tehdidine dikkat çekti. Obezitenin vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlandığını ileten Korkmaz, "Vücut ağırlığının erkeklerde yüzde 25, kadınlarda yüzde 30'undan fazlasını yağ dokusu oluşturması durumunda obezite söz konusudur. Dünya Sağlık Örgütü 1998 tarihli deklarasyonunda obezitenin küresel bir epidemi haline geldiğini, 2002 tarihli deklarasyonunda ise en önemli halk sağlığı sorunu olduğunu bildirmiştir. Tüm dünyada fazla kiloluluk ve obezite sıklığı giderek artmaktadır. Türkiye'de 1997-1998 yılında yapılan çalışmada obezite sıklığının erkeklerde yüzde 13,2, kadınlarda yüzde 32,9 ve genelde yüzde 22,3 olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın üzerinden 12 yıl sonra yapılan çalışmada bu oranların erkeklerde yüzde 27, kadınlarda yüzde 44 ve genelde yüzde 35'e yükseldiği gösterilmiştir. Obezite sıklığında görülen bu artışın nedenleri arasında gelişen teknoloji ile birlikte fiziksel aktivitede azalma ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının kazanılması suçlanmaktadır" dedi.



"Bir çok hastalığa yol açıyor"

Obezitenin birçok sağlık sorunlarına yol açtığını anlatan Korkmaz, "Bunlar arasında diyabetes mellitus, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, uyku apne sendromu, felç, cilt hastalıkları, bazı kanser hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları yer almaktadır. Bundan dolayı obezite hayat kalitesi ve yaşam süresini olumsuz etkilemektedir. Günümüzde önlenebilir ölümler arasında sigaradan sonra ikinci ölüm nedeni olarak gösterilmektedir. Obezite ile mücadele aynı zamanda pek çok hastalıkla da mücadele demektir. Obezite ile mücadele amacıyla DSÖ birçok ülkede beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve hareketli yaşam biçiminin benimsenmesi konularında programlar uygulamaktadır. Türkiye'de sağlık bakanlığı tarafından ''Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı'' oluşturulmuş ve 2010 yılında itibaren uygulanmaya konulmuştur. Program dahilinde toplumun bilinçlendirilmesi, obezite ile mücadele kapsamında okul ve iş yerlerinde düzenlemeler, fiziksel aktivitenin teşviki ve çevresel faktörlerin iyileştirilmesi konusunda değişiklikler yapılmıştır" diye konuştu.



Obezite ile mücadele önemli

Sağlıklı bir hayat için küresel bir epidemi haline gelen obezite ile mücadelenin önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bu amaçla çocukluk döneminden itibaren sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığı kazandırılmalı ve düzenli fiziksel aktiviteyi normal yaşam biçimi olarak benimsenmelidir" ifadelerini kullandı.

(FK-SÜ-Y)



22.05.2017 16:18:48 TSI

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