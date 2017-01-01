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Uğurtepe Köyünde Cami açılışına yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Uğurtepe Köyünde yeni yapılan cami düzenlenen törenle hizmete girdi..

Musabeyli Kaymakam Ertuğrul Avcı, İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, İl Müftüsü Mahmut Karatepe, İlçe Müftüsü İsmail Çınar ve protokol üyeleri, Süleyman Doğan'ın katkılarıyla inşası bitirilen Uğurtepe Köyü Kasap Durmuş Doğan Camisinin açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan İl Müftüsü Mahmut Karatepe "Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz camimizin köyümüzdeki kardeşlerimize hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ederim, Camimizin bugüne ulaşmasında el ele veren Devlet ve köylü kardeşlerimize sonsuz teşekkür ederiz. Bu camimiz burada ibadete açık olduğu müddetçe, burada yapılan ibadetler, dualar sonsuza kadar emeği geçen tüm kardeşlerimize ulaşacaktır" dedi. Kaymakam Avcı caminin yapımında katkıları bulunan herkese teşekkür ederek, Uğurtepe Köyü Kasap Durmuş Doğan camisinin hayırlı olmasını dileyerek, "Yapılacak ibadetlerle birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesi temennilerini ediyorum" dedi. Düzenlenen açılış merasimi okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, öğle namazı için okunan ezan ve ardından kılınan öğle namazı ile son buldu. Düzenlenen ziyaret kapsamında köyün çeşitli noktalarında var olan sıkıntıların yerinde incelenip, çözüm yollarının istişare yoluyla çözülebilmesi amacıyla Avcı ve beraberindeki heyet köylülerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kaymakam Avcı, taleplerin en kısa zamanda karşılanması amacıyla daire amirlerine talimatlar verdi.

(MAD-SD-Y)



22.05.2017 16:18:59 TSI

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