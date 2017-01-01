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Ayvalık'ta Baski'den Arıtma Sorunu çözümü için dev adım

- AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'den Sahilkent Mahalle sakinlerine büyük destek



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in ve Ayvalık'ın marka değerini artıran Mavi Bayraklı Plajların korunabilmesi için AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram; BASKİ'nin tüm yetkili uzmanlarını Ayvalık'a yönlendirerek, 50 kişilik ekip ile 3 gün boyunca 24 saat aralıksız çalışmalar yaparak teknik eksikliklerin giderilmesini sağladı ve yeni Deşarj Sistemini devreye girmesini sağladı.

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi'nde; BASKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilerek yapım işi tamamlanan yeni Atık Su Deşarj Hattı yüklenici firmanın çalışmaları sırasında uygulama ve teslim süresinde beklenmeyen bazı olumsuzluklarla karşılaşılmış olmasına karşın, Başkan Kayaalp'in devreye girmesi ve BASKİ Genel Müdürü Bayram'ın kararlı çabalarıyla tesisin 17 Mayıs itibarı ile tamamlanarak, tam kapasite ile faaliyete girdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Engürü Sitesi'nin girişken ve mücadeleci kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Başkanı Gürsel Uslu, derin deşarj tesislerinin bilimsel olarak kabul görmüş olan atık su bertaraf yöntemi olduğunu ve bu yeni sistemin uygulamaya alınması ile turizm sezonu öncesi başta Sahilkent mahallesi olmak üzere Ayvalık halkına derin bir nefes aldırdığını vurguladı.

Gürsel sulu yaptığı açıklamada, "Montaj aşamasında istenilen düzeyde ve daha fazla gecikmeye meydan verilmeden işin sonuçlandırılabilmesi için konuyla yakından ilgilenen ve takipçisi olan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve özellikle proje bazında katkı vererek veya bizzat yerinde fiilen çalışmaya katılan BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram, Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Dereyurt ve diğer gece gündüz demeden bizzat üretimi yönlendiren BASKİ yöneticileri İzzet Günal ve Sadık Okutucu'nun gözlenen özverili çabaları yöre sakinlerinin takdirleri ile karşılanmıştır" dedi.

Sorunun çözümü aşamasında diğer yandan Ayvalık Belediye Başkanlığı tarafından eski Başkan Bülent Türközen zamanında ihalesi gerçekleştirilmiş ve özellikle yer seçiminin yetkin uzmanlarca da sürekli eleştirileri ile karşı karşıya kalan Elektrofülükasyon Prosesli Arıtma Tesisi ise yine aynı bölgede yer almakta olup halen mevcut hukuksal sorunları nedeniyle işletme dışı bulunduğunu hatırlatan Başkan Uslu, "Bu Arıtma Tesisi; çalıştırıldığı kısa sürede ise özellikle yerleşim alanında bulunan mahalle sakinlerinin uygulamada ortaya çıkan sıkıntılar nedeniyle şikayetlerini devamlı olarak ilgili makamlara ilettikleri bilinmektedir. Bir önceki dönem Ayvalık ilçe Belediyesince bu tesisin, ilçemizin atık su sorununu kökten çözecek bir proje olduğu iddia edilmiş, ayrıca kapalı bir sistemle çalıştığından dolayı 'Çevreye Koku Yaratmayacak' sözü de eski Belediye Başkanı Türközen, tarafından açılış töreninde verilmiş bulunmaktaydı. Ancak, 'Bölgede yaşayan insanlara herhangi bir rahatsızlık vermeyeceği' de ayrıca belirtilmesine karşın, tesisin çalıştırılması ile birlikte ortaya yayılan 'koku sorunu' maalesef yakınında konutları bulunan kat maliklerinin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hürriyetini önemli bir boyutta kısıtlamış ve bu olumsuz durum tesis kapanana kadar sürmüştür" ifadelerini kullandı.

"Ayvalık Arıtma Tesisi'ni yer seçimi yanlıştı"

2016 turizm sezonunda Engürü Sitesinde yerel yönetim ve muhalefet parti temsilcileri tarafından birlikte çevre kirliliği konusunda var olan sorunlar ele alınmış, yetkili uzmanların ve kent yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği ortak bir sempozyum düzenlediklerini hatırlatan Engürü Sitesi Başkanı Gürsel Uslu, "Sempozyum kapsamında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İl Koordinatörü Doğan Karataş'ın açıklamalarından Ayvalık Plajlarının üçünde saptanan eksiklikler nedeni ile Mavi Bayrak uygulamasının iptal edilmek durumunda kalındığı ve gerekli önlemlerin süratle alınması gerektiği belirlenmiş ve bu uyarı katılımcılarca önemle vurgulanarak değerlendirilmiş bulunmaktaydı. Aynı toplantıda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp de Arıtma Tesisinin yer seçiminin yanlış olduğunu belirtmişlerdi. Yine aynı toplantıda Körfez içinde kurulan 'Balık Çiftlikleri'nin yer seçiminin de yanlış olduğu tüm konuşmacılar tarafından dile getirilmiş, Hakan Kayaalp de 'Gerekli girişimleri il ve bakanlık nezdinde yaptığını ve en kısa sürede bu çiftliklerin bölgeden uzaklaştırılacağını' toplantıda duyurmuştu. Nitekim Kayaalp'in girişimleri sayesinde hukuksal mücadele devam ederken Balık Çiftliklerinin 23 Mart'ta kaldırılması bölge sakinlerinin takdiri ile karşılanmıştır. Bu arada özellikle kent içi kanalizasyon şebeke sorunlarının yeniden ele alınacağı Sahil Kent Mahallesi sınırları içinde uygunsuz ve sorunlu bir şekilde yer alan bu tesisin kaldırılabileceği veya kapasitesine ayrıca yeni yükler eklemeden kent atık sularının Badavut'ta bulunan Atık Su Merkezine yönlendirilmesi gerekliliği de aynı toplantıda ortak bir görüş olarak dile getirilmişti." dedi.

Engürü Atık Su Tesisinin kapasitesi kış aylarında bile yeterli değil, bu yüzden de Derin Deşarj Hattı'nın BASKİ tarafından devreye girmesi Ayvalık için dev bir hizmettir"

Ayvalık Sahilkent Mahallesi Atık Su Tesisinin günlük kapasitesinin 4 bin metreküp olarak öngörüldüğünü ve ona göre tesis edilmiş olmasının kış aylarında bile kapasite sorununun yaşanmasına sebebiyet verdiğini kaydeden Gürsel Uslu, "Bundan dolayı yeni Derin Deşarj Hattının BASKİ tarafından devreye alınması önemli ve yerinde bir adım olarak anlaşılmaktadır. Yanlış yer seçimi tüm uzmanlarca da kabul edilen bu tesisin daha güçlü kapasiteye ve teknolojiye sahip Badavut'daki Atık Su Arıtma Tesisine entegrasyonu şimdiden hem yeni bir kaynak israfını, hem de önceden öngörülemeyen eksik planlama anlayışının bir yanlışını daha düzeltme fırsatına olanak sağlayacaktır. Her türlü iyi niyetli ve başarıya dönük çalışmaları Ayvalık sakinlerince yakından izlenmekte olan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in ve BASKİ'nin bu konuda da yöre halkına müjdeli katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz. Bu arada gerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Hakan Kayaalp'e gerekse İlçemiz deniz sularının ve çevresel temizliğinin renavasyonunda siyasal bir ayrım gözetmeden ortak çabalarını birlikte sürdüren Ayvalık Belediye başkanı Rahmi Gençer'e Sahilkent Mahallesi sakinleri ve Engürü Sitesi Yönetim Kurulu adına sonsuz şükranlarımı sunarak, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(SS-



22.05.2017 16:24:53 TSI

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