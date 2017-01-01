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Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunda bilim fuarı ve kermes



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesindeki Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunda 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' ve kermes düzenlendi.

Okulda düzenlenen etkinlikte konuşan Fevzi Çakmak Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Zeynettin Erol, TÜBİTAK tarafından desteklenen fuarda, 'Tüketen değil, bilimle üreten' sloganıyla yola hazırlandığını söyledi. Erol, "Önemli olan öğrencilerin bir şeyler üretebilmeleri, bu ürettiklerini halka sunabilmeleri ve ileriye yönelik ortaya koydukları eserleri geliştirerek bilim insanı olabilmelerini sağlamaktır" dedi.

Bir gün boyunca açık olacak olan sergide 20 öğrencinin yaptığı ürünlerin halka sunulduğunu ifade eden Erol, tüm halkı sergiye beklediklerini sözlerine ekledi.

Okul bahçesinde kermes düzenleyerek okulun giderlerini karşılamayı hedeflediklerini belirten Okul Aile Birliği Başkanı Nurgül Alparslan ise, "Velilerimiz evlerinde yaptıkları yiyecekleri burada düzenlenen kermeste satarak, okula maddi destekte bulunmaya çalıştı. Bizler bu kermesten elde edilen gelir ile okulun ihtiyaçlarını karşılayacağız. İnşallah okulumuza faydalı oluruz. Ben kermesimize verdikleri destekten dolayı Okul Müdürümüz Zahit Çağdaş başta olmak üzere tüm velilerime teşekkür ediyor, kermesin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



22.05.2017 16:56:55 TSI

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