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MEM'in yarışmasında Afyonkarahisar'ın 3 projesi dereceye girdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:59
MEM'in yarışmasında Afyonkarahisar'ın 3 projesi dereceye girdi
MEM'in yarışmasında Afyonkarahisar'ın 3 projesi dereceye girdi

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEM) bu yıl 5.'ni düzenlediği "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" yarışması kapsamında Afyonkarahisar'dan 3 projenin sıralamaya girdiği belirtildi.
Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın yapığı açıklamada, yarışmaya Afyonkarahisar'dan 3 projenin derece girmesinin kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini kaydetti. Yarışmanın amacının eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu dile getiren Yalçın, "İlimiz Türkiye genelindeki 189, Ege Bölgesindeki 15 proje arasına girmiştir. Eğitimde başarıyı artırmak için yapılan bu projelere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Saha incelemelerinde sunacak olduğumuz projeler ön sıralarda yerini alarak ülke çapında tüm öğretmen ,öğrenci ve velilerimize katkı sağlayacaktır. Ayrıca pek çok proje arasından sıyrılarak saha incelemelerine kalmış olan projelerimizin müdürlüğümüzün onur kaynağı olduğunu bir kez daha belirtmek isterim" dedi.
Sıralamaya giren projelerin isimlerinin ise şunlar olduğu öğrenildi:
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Doğru Analiz, Doğru Hedef' projesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Münazara İle Okula Devam' projesi ve Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nin 'Konuşan Duvarlar' projesi.
(GC-

22.05.2017 16:59:30 TSI
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