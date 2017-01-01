YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sis farına ceza

Sis farına ceza



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Karabük'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimde sis lambalarını yakan sürücülere ceza kesilirken sürücülerin cezadan kurtulmak için söyledikleri bahaneler ise şaşırttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 100. Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde'de durdurdukları araçları kontrol ederek sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti. Polis ekipleri tarafından sis olmamasına rağmen sis lambalarını kullanan sürücülere para cezası kesildi. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden biri "Bende sis farı, farlarla birlikte yanıyor, çözemedim hala" diyerek cezadan kurtulmaya çalışırken başka bir sürücü de "Araba yeni ilk defa biniyorum. Sis farının nasıl açılıp kapandığını vallahi bilmiyorum. Sis farının ne olduğunu bilmiyorum" diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı. 1.5 saat süren denetimde 15 sürücüye gerekli olmadığı halde sis farı yakmaktan bin 425 TL idari para cezası kesildi.

(AÇ-YE-Y)



22.05.2017 17:16:15 TSI

NNNN

