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Başkan Ataç'tan Hayır Platformuna ziyaret

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:46
Başkan Ataç'tan Hayır Platformuna ziyaret
Başkan Ataç'tan Hayır Platformuna ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu sonrasında çok sayıda kitle örgütünün katılımı ile oluşturulan Eskişehir Hayır Platformunu ziyaret etti.
Başkan Ataç, Kristal-İş Sendikası toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Kristal-İş Sendikası Şube Başkanı Erdal Akyazı, Hayır Platformu Sözcüsü Yalçın Mutlu, DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz ve çok sayıda platform üyesi ile bir araya geldi. Ziyarette bir konuşma yapan Ataç, referandum sürecinde yapılan çalışmalar için teşekkür ederek, "Geç kalmadan bir takım çalışmalara yeniden başlamanın yararlı olacağına inanıyorum. Yapılacak işi geniş zamana yaydığınızda, başarı oranınız da daha yüksek oluyor. Bu açıdan Hayır Platformunun önümüzdeki 2 yıl boyunca, referandum varmışçasına çalışması gerekiyor. Referandumda gösterilen gayret için de ayrıca teşekkür ediyorum. Eskişehir'de böyle bir netice çıkmasında, çok büyük katkıları var. İşte bu katkıları burada bırakmadan devam ettirmeliyiz diye düşünüyorum. O açıdan bu hareketi güçlendirmemiz, 2019 adına çok önemli şeyler ifade edecektir" ifadelerini kullandı.
Hayır Platformu Sözcüsü Yalçın Mutlu ise, Hayır Platformu adına Başkan Ataç'ın ziyaretinden memnun olduklarını söyledi ve "Referandum sürecinde gecesiyle gece gündüz çalıştı, kendisini kutluyoruz. Bizler hepimiz 'Memleket Meselesi' diyerek yola çıktık ve ortaya bir birliktelik çıktı. Bundan sonraki süreçte bu birliktelik devam etmeli diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kristal-İş Sendikası Şube Başkanı Erdal Akyazı da, "Referandum sürecini ve önümüzdeki süreci değerlendirerek neler yapılabileceğini konuşmak hepimiz için çok önemli. Birlikte hareket ederek neler yapılabileceğini Eskişehir'de gösterdik. İnşallah bundan sonra da daha büyük birliktelikler ile daha büyük işler başaracağız. Başkan Ahmet Ataç'a da verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum" diye belirtti.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.
(MEB-MET-Y)

22.05.2017 17:46:13 TSI
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