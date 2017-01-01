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Halı saha turnuvasında heyecan artıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kurumlar Arası Birlik Beraberlik Halı Saha Turnuvası'nda çeyrek final maçları geride kaldı.

Malatya Bölgesi eski hakemlerinden Mustafa Kuşçu ve Mesut Aslangiray'ın düdük çaldığı çeyrek final müsabakalarında Avukatlar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu 7 - 0 ile geçerek yarı finalist olurken, rakipleri ise penaltılarda Yeşilyurt Belediyesini 4 - 2 mağlup eden Malatya Büyükşehir Belediyesi oldu. Bir diğer eşleşmede ise Esnaflar'ı 9 - 3 yenerek hala eskimediklerini kanıtlayan Şöhretler, Malatya Büyükşehir Belediyesi A takımını 6 - 3 mağlup eden TÜFAD ile eşleşti. Bugün akşam saat 18:00'den itibaren oynanacak yarı final maçları çok sayıda futbolseveri de bir araya getirecek. Turnuvaya renk katan Malatyaspor'lu eski oyunculardan kurulu takımlar ile kurumların bir arada oynattığı isimlerin mücadelesi seyir zevki yüksek müsabakaların oynanmasını sağlıyor. Kurumlararası Birlik Beraberlik Turnuvası'nda final maçı ise Perşembe günü yapılacak.

(MT-SD-Y)



22.05.2017 17:48:41 TSI

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