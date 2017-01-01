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Yolcu dolu otobüste yangın paniği



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde içerisinde 20 yolcusuyla seyir halinde olan yolcu otobüsünün lastikleri alev aldı. Şoförün yangını kısa sürede fark ederek yolcuları otobüsten tahliye etmesi olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde 54 YR 002 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde ilerlerken bir anda lastiklerden duman ve alev aldı. Lastiklerden çıkan duman ve alevleri fark eden sürücü otobüsü hemen kenara çekip yolcuları tahliye ederek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri lastiklerde ki yangına müdahale etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(SDA-RFK-Y)



22.05.2017 17:51:41 TSI

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