Başkan Ataç'tan Tüm Bel-Sen'e ziyaret

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Tüm Bel-Sen Eskişehir Şube Başkanı Ergün Uzun ile bir araya gelen Başkan Ataç, sendika üyeleriyle de sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Ergün Uzun, "Sevgili Başkan Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyareti ile onurlandırdı. Bizler de her zaman Ahmet Başkan'ın yanında ve arkasındayız ve bunun da böyle bilinmesini istiyoruz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz" diye belirtti.

Başkan Ataç ise yaptığı konuşmada, Ergün Uzun ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, "Burası bizim belediyelerimizin yeri, bizim çatımız. Bu çatı altında bulunmak bana her zaman mutluluk veriyor. Kendileri ile çok ciddi bir işbirliğimiz var. Başkanımız yeni bir seçimden çıktı, tekrar hayırlı olsun. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında ve onlarla beraberim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

22.05.2017 17:53:09 TSI

