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Tosya'da ilkokullar arası fiziksel etkinlik oyunları yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

Kastamonu (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları, 10 okuldan 850 çocuğun katılımıyla Tosya Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Beden Eğitimi öğretmenlerinin himayesinde yapılan ilçe finalinde öğrenciler doyasıya eğlendiler. Etkinlikte, yarışma niteliği olmadan katılım ön planda tutularak ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında temel spor eğitimi çerçevesinde, performans ve rekabete dayalı olmayan çok yönlü oyunlar oynandı. Etkinliğin amaçlarından biri olan öğrencilerin kaynaşmaları ve ayrıca program sonunda herhangi bir sıralama yapılmadan tüm öğrencilere katılım belgesi verilmesi öğrencileri mutlu etti.

Yarışma sonrasında 1. sınıflarda Yavuz Selim İlkokulu, 2. sınıflarda Atatürk İlkokulu, 3. sınıflarda Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, 4. sınıflarda Atatürk İlkokulu birinci olarak Kastamonu'da yapılacak İlkokulları arası Fiziksel Etkinlik Oyunları yarışmasında Tosya'yı temsil etme hakkı kazandı.

(SDA-Vİ-Y)



22.05.2017 17:59:29 TSI

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