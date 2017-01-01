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Adanalı sporcular, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:00
Adanalı sporcular, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
Adanalı sporcular, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Düzce'de yapılan Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na katılan Adanalı sporcular madalyalar ile kenti döndü.
Doğa ve Su Sporları Kulübü, Asem Spor Kulubü, Adana Milli Eğitim Spor Kulubü, Adana Yüzüncü Yıl Spor Kulubü, Adana GSM'li sporcular başarılı bir sezonu geride bıraktı. 18B'de Mehmet Yılmaz, altın ve bronz madalya, K10'da Hatice Anıl altın ve bronz madalya aldı. Sürat yarışında 16B kategorisinde Mehmet Ali Salman 4. oldu.
48 kişilik bir sporcu kafilesi ile yarışlara katılan Adana Orienteering Grubu'nun Fair Play davranış gösteren iki sporcusu Fehmi Enes Eren ve Emine Gülnaz Yarış parkurunda sakatlanan iki sporcuya arazide yardım edip bitiş noktasına getirecek örnek bir davranış gösterdi.
Kafile Başkanı Metin Antepüzümü 28 Mayıs Pazar günü Sakarya'da yapılacak olan Okul Sporları Yıldızlar-Küçükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na katılarak Adana'ya kupa getirmek istediklerini söyledi.
(ELF-Y)

22.05.2017 18:00:22 TSI
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