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Ramazan öncesi gıda denetimleri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Ayı öncesi kent halkının sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için rutin denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda sorumluluk alanındaki yaklaşık 55 ekmek fırını, 175 pasta-börek, tatlı imalat ve satış yerlerinin belirli bir periyot dahilinde kontrol edildiğini söyleyen yetkililer, özellikle ramazan ayında tüketimi artan gıda maddelerinin halk sağlığını tehdit etmemesi için denetimlerin titizlikle devam ettirildiğini belirtti.

Yapılan kontrollerde iş yeri açma ruhsatı, genel hijyen kuralları, ekmek gramajı ve ürünlerin etiketleri denetleniyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine dikkat çekildi. Yetkililer ayrıca karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda, Mavi Masa hattı 444 44 26 veya 320 14 14 numaralı telefonlardan bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

(MEB-MET-Y)



22.05.2017 18:04:55 TSI

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