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BEÜ Kdz. Ereğli MYO'da mezuniyet heyecanı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:07
BEÜ Kdz. Ereğli MYO'da mezuniyet heyecanı
BEÜ Kdz. Ereğli MYO'da mezuniyet heyecanı

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Törene Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Rektör Yardımcıları, BEÜ senato üyeleri ile akademik ve idari personelin yanı sıra mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Tören öğretim üyeleri ile öğrencilerin izleyicilerin büyük alkışları ile Spor Salonuna girişi ile başladı.
2016-2017 yılı mezunları adına konuşmayı Bilgisayar Teknolojileri Bolumu Bilgi Guvenliği Teknolojisi Programı öğrencisi Emre İzmir yaptı. İzmir'in ardından Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu bir konuşma yaptı.
Hacıoğlu'nun konuşmasında sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer bir konuşma yaptı. Mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Özer şunları söyledi:
"Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu'ndan 315 öğrencimizi mezun etmenin, geleceğe uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün diplomalarını alacak olan sevgili öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Ereğli kampüsümüzün genç bir eğitim birimi olan meslek yüksekokulumuzda, son yıllarda çok sayıda yeni program açtık ve öğrenci sayısında da önemli artışlar sağladık. Eğitim-öğretimle ilgili altyapıyı çok iyi bir noktaya getirdik. Bundan sonra da bu yatırımlarımız artarak devam edecektir. Tüm bu süreçlerde bizlere destek olan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Ereğli TSO Başkanımıza, hayırseverlerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tüm bu süreçleri büyük bir özveriyle ve başarıyla yürüten Kdz Ereğli MYO Müdürümüz Sayın Rıfat Hacıoğlu'nu ve çalışma arkadaşlarını da kutluyor ve teşekkür ediyorum."
Tören konuşmalarının ardından Yüksekokulu ve programları derece ile bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yüksekokul birincisi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Guvenliği Teknolojisi Programı öğrencisi Emre İzmir'e ödülünü BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer verdi. Tüm öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından mezunlar Öğr. Gör. Hacı Mehmet Kurt eşliğinde yemin ettiler.
Öğrenciler müzik eşliğinde keplerini fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladılar.
(OA-Y)

22.05.2017 18:07:30 TSI
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