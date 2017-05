YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli'de yaz spor okullarında kayıtlar başlıyor

Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmesi için açılan ücretsiz yaz spor okulu kayıtları başlıyor.

Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi, çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıklara başlayan Salihli Belediyesi, okulların tatil olması ile birlikte binlerce çocuğa spor eğitimi verecek. Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 8 branşta düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar 7 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Futbol, voleybol, basketbol, judo, masa tenisi, karate, hentbol ve atletizm branşlarında açılacak olan kurslar için Salihli Belediyesi Spor Salonu'nda kayıtlar yapılacak.

"Her zaman yanınızdayız"

Yaz spor okulu ile çocukların hem verimli bir tatil geçirdiklerini hem de kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı birer nesil olarak yetiştirildiklerini söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli Belediyesi olarak Yaz Spor Okulunu geleneksel hale getirdik. Sağlıklı nesillerin yetişmesinde sporun katkısı ve önemi büyüktür. Sosyal alanda birçok hizmet sunarak çocuk ve gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onların her zaman yanında olarak desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

22.05.2017 18:46:04 TSI

