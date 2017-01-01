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Akçakale Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dikeç

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Devlet Hastanesinde Başhekim Şehmus Göz'ün girişimleri sonucu açılan diyaliz ünitesi, hasta kabulüne başladı.

Yaklaşık iki yıldır Akçakale Devlet Hastanesinde açılması planlanan ve bir türlü açılamayan diyaliz ünitesi, Başhekim Şehmus Göz'ün girişimleri sonucu açılarak hasta kabulüne başladı. Toplam 24 yatak kapasitesiyle böbrek hastalarına hizmet verecek olan diyaliz ünitesi, Akçakale'deki böbrek hastalarına büyük bir kolaylık sağlayacak. Daha önceki dönemlerde Harran ve Şanlıurfa merkeze gitmek zorunda kalan diyaliz hastaları, bundan böyle kendi hastanelerinde tedavilerine devam edebilecek. Diyaliz ünitesi ile ilgili bilgi veren Ünite Sorumlusu Fikret Yiğit, "Diyaliz ünitesi bölümü olarak 6 makine ile hizmet veremeye başladık. Kapasite olarak ise 24 hasta alabileceğiz. Bugün itibariyle ilk hastamızı aldık. Bundan sonra diğer hastalarımızı da düzenli bir şekilde randevu sistemiyle alacağız. Vatandaşlarımıza inşallah iyi bir hizmet sunacağız" dedi.

Bugün itibariyle ilk hastalarını kabul ettiklerini belirten Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimi Şehmus Göz ise, hastaların bundan böyle Şanlıurfa merkeze gitmek zorunda kalmayacaklarını belirterek, "Akçakale'ye atandığım ilk günden beri halkın bana ilettiği bir şey vardı, Akçakale'de diyaliz bölümü sorunu neden çözülmüyor. Biz bu gün itibariyle açtığımız diyaliz bölümüne ilk hastamızı almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



22.05.2017 18:52:51 TSI

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