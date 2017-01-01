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Eskişehir Emniyeti'nin 1 senelik uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:40
Eskişehir Emniyeti'nin 1 senelik uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 1 yıl içerisinde yaptığı uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 93 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 66 kilogram esrar ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak ile 20 Mayıs tarihleri arasında 37 operasyonun yapıldığı aktarıldı. 93 şahsın gözaltına alındığı operasyonlar sonucunda 55 kişinin tutuklandığı belirtildi. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere madde temin ettikleri belirlenen suç örgütü elebaşı oldukları değerlendirilen Hayati T., Zeynel D., Engin E., Beytullah D. ile Gökhan K.'nin operasyonlar neticesinde tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu madde kullanmak suçları ile ilgili 353 olaya müdahale edilmiş, 399 kişi yakalanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise 65 kilo 952 gram esrar, 4 bin 127 sentetik hap, 6 kilo 553 gram bonzai, 132 gram kokain, 2 kök Hint keneviri, 1,79 gram metanfetamin, 14,48 gram eroin ele geçirildi. Narkopsikolog projesi kapsamında madde bağımlıların tedavi dışında devlet kurumlarıyla ilk kez yüz yüze geldiği kolluk birimlerinde bağımlıyla ilk kez temas sağlanarak, 10 kişiden 5'inin Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezine (AMATEM) müracaatları sağlandı" denildi.
(MSY-Y)

22.05.2017 19:40:55 TSI
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