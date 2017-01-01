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Türklerin Rumeli'ye geçişinin 663. yılı kutlandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:55
Türklerin Rumeli'ye geçişinin 663. yılı kutlandı
Türklerin Rumeli'ye geçişinin 663. yılı kutlandı

(Fotoğraflı)

Seçim Turşucu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolunun fethinin 663'cü yıldönümü törenlerle kutlandı.
Lapseki'ye bağlı Çardak beldesinde düzenlenen törenlerin ardından protokol üyeleri, Bolayır köyünde yapılacak fetih törenleri için motorla mehter eşliğinde Gelibolu'ya geçti. Buradan Gazi Süleyman Paşa'nın türbesinin bulunduğu ve törenlerin yapılacağı Bolayır köyüne gidildi. Bolayır'daki törenlerde Gazi Süleyman Paşa'nın lalası ve atının da gömülü olduğu yer ziyaret edildi. Gelibolu Kaymakam vekili Bülent Turan, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak tarafından çelenk sunuldu. Namık Kemal'in kabri de ziyaret edilerek dua okundu. Gazi Süleyman Paşa'nın hayatı ve Türklerin Rumeli'ye geçişiyle ilgili konuşma Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Gökhan Gökkaya tarafından yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencilerinden Ömer Faruk Birer tarafından 'Ordunun Duası' adlı şiir okundu. Bolayır'daki törenler, mehter gösterilerinin ardından mevlit okunması ve ikram ile sona erdi.
(ST-MŞ)

22.05.2017 19:55:26 TSI
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