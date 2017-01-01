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Doğal yaşam çiftliği İnegöl'ün vizyonunu yükseltecek

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:46
Doğal yaşam çiftliği İnegöl'ün vizyonunu yükseltecek
Doğal yaşam çiftliği İnegöl'ün vizyonunu yükseltecek

(Fotoğraflı-Görüntülü)

BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi tarafından Alibeyköy Mahallesinde yapımı süren Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği, yaz aylarında hizmete girmek üzere gün sayıyor. İnegöllülerin doğal yaşamı keşfedeceği projenin çalışmalarını yerinde incelemek üzere ziyaret eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğal Yaşam Çiftliği'nin İnegöl'ün imajı ve vizyonunu yükselten projelerden biri olacağını söyledi.
İnegöllülerin doğal yaşamı keşfedip şehrin yoğunluk ve stresinden uzaklaşmasını sağlayacak olan Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği'nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Atatürk'ün isteği üzerine Milletvekili olarak TBMM'de 5. Dönem Bursa Milletvekilleri arasında yer alan ve aynı zamanda meclisteki ilk 17 kadın Milletvekilinden biri olan İsaören Mahallesinden Şekibe İnsel'in ismini taşıyacak Doğal Yaşam Çiftliği, yaz aylarında hizmete girmek üzere gün sayıyor. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşarak eğlenceli ve doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği'nde devam eden yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Temeli Aralık 2016'da atılan Doğal Yaşam Çiftliği'nin incelemesine Belediye Başkan Yardımcıları Adil Kansu, Eşref Yiğit, Sabri Günaydın ile birlikte AK Partili bazı yöneticiler ve meclis üyeleri de katıldı.
Alanda yapılan inceleme sırasında son durum hakkında bilgi de alan Başkan Aktaş, inceleme sonrası proje hakkında açıklamalarda da bulundu. İnegöl Belediyesi'nin hem kırsalda hem merkezde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Aktaş, "Bugün de meclis üyesi ve yönetici arkadaşlarımızla beraber yapılan çalışmaları incelemek adına bir araya geldik. Öncelikle merhume Milletvekilimiz Şekibe İnsel Hanımefendinin adını verdiğimiz Alibeyköy Mahallemizde konuşlandırdığımız Doğal Yaşam Çiftliğindeyiz. Aralık 2016'da soğuk bir kış gününde temelini attığımız ama sıcaklığıyla bütün İnegöl'ü ısıtacak olan bu özel ve güzel projemiz özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize ve giderek şehirleşen toplumumuzu doğayla iç içe kılabilmek adına çok önemli bir aracılık edecek, alt yapı oluşturacak" dedi.
İnegöl Belediyesi'nin farklı alanlarda farklı projeler ortaya koyduğunu ifade eden Aktaş, "Projeleri çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Farklı farklı alanlarda sosyal, kültürel, sportif alt yapı ve envanter oluşturmaya çalışırken, beraberinde de hem alt yapıda hem üst yapıda farklı çalışmalar icra etmeye çalışıyoruz. Bu projede bu manada gerçekten önemli ve değerli bir proje" diye konuştu.
Açıklamasında Doğal Yaşam Çiftliğine adı verilen Şekibe İnsel hakkında da bilgi veren Aktaş, "Şekibe İnsel biliyorsunuz 1935 yılında ilk seçilen meclisteki 17 kadın Milletvekilinden bir tanesi. İnegöllü ve kendisi de bizzat iyi bir çiftçi olan hanımefendi. İyi eğitimli bir hanımefendi aynı zamanda. Nihayetinde onun isminin de yaşatılıyor olmasını anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Başkan Aktaş, projenin teknik bilgileri hakkında da konuşarak şu ifadelere yer verdi: "Doğal yaşam çiftliğimiz 2 bloktan oluşuyor. Bekçi evinin olacağı A blok ve restaurant ile kafeterya bölümünün olacağı B blok olmak üzere iki kapalı alanımız var. Otopark alanları hariç yaklaşık 12 bin m2 alanımız var. Yan tarafımız mera olduğu için de büyümeye müsait bir alan açıkçası. Etrafı tel çit ile korumaya alındı. Bunun dışında çiftliğimizde attan, inekten, koyundan, keçiye varana kadar farklı hayvanlarımız olacak. Burada ata binme ve farklı imkanlar da insanlarımıza sağlanmış olacak. Anne babalarla birlikte burada çocukların da bir arada olacağı güzel bir mekan olacak. At biniş yolumuz ve yürüyüş yollarımız olacak bunun içerisinde."
Doğal Yaşam Çiftliği'nin maliyetinin 1 milyon 100 bin TL civarında olduğunu ve takriben de Temmuz sonu gibi tamamlanıp Ağustos ayında açılışını yapmayı planladıklarını belirten Aktaş, Doğal Yaşam Çiftliği'nin yaz kış yaşayan bir yer olacağını da sözlerine ekledi.
Açıklamasının sonunda tesisin kullanımına ilişkin de konuşan Aktaş, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıl okullar açıldıktan sonra grup grup sınıf sınıf okullarımız program yapıp burada çocukları doğal yaşamla iç içe kılabilmek adına faaliyetler ve etkinlikler yapacaklar aynen müzede olduğu gibi. İnegöl adına da önemli bir kazanım olacak. Ben bu vesileyle bu projede emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. İsmini verdiğimiz çok değerli milletvekilimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah İnegöl'ün imajı ve vizyonunu yükselten, İnegöl adına bir farkındalık oluşturan projelerden biri de burası olacak. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
(SB-İHS

22.05.2017 20:46:43 TSI
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