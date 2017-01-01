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Yazar Mehmet Gülseren vefat etti



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MALATYA (İHA) - Malatyalı Araştırmacı-Yazar Mehmet Gülseren(84) hayatını kaybetti.

Malatya'nın kültür ve tarihi ile ilgili bir çok kitabı bulunan ve aynı zamanda yerel basında da bir çok yazısı yayımlanan Araştırmacı-Yazar Mehmet Gülseren tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti. Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybeden Gülseren'in cenazesinin 23 Mayıs Mayıs Salı günü Akçadağ ilçesine bağlı Örüçkü Mahallesinde ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

(CÖ-Y



22.05.2017 21:13:01 TSI

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