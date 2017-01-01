ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eğitim Bir-Sen yetkiyi taçlandırdı

23 Mayıs 2017 Salı, 01:38
Eğitim Bir-Sen yetkiyi taçlandırdı
Eğitim Bir-Sen yetkiyi taçlandırdı
- Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi, yetkili sendika olmalarında emeği geçen il yönetimi, ilçe temsilcileri, kadın komisyonu ve işyeri temsilcileri ile bir araya gelerek teşekkür yemeği verdi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - 1992 yılında kurulan Eğitim Bir-Sen Muğla'da ilk defa yetkili sendika olmasının ardından yetki alınmasında emeği geçenler ile Menteşe Öğretmenevinde bir araya geldi. Eğitim Bir-Sen Şube ve Memur Sen İl Başkanı Önder Uçak, yetkili sendika olmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.
25 yıldır sürdürdükleri özverili çalışmalar ile bugün Muğla'da 3 bin 784 üyeye ulaştıklarını belirten Eğitim Bir-Sen Başkanı Önder Uçak, "Milli Eğitim'de 3 bin 448, Üniversite'de 295, Yurt-Kur'da 41 olmak üzere toplam 3 bin 784 üyeye ulaştık. Muğla'da Eğitim-Bir-Sen'in destanını yazarak yetkimizi taçlandıran, eğitim çalışanlarının her zaman yanında olan, toplu sözleşmedeki kazanımlarımızı, ilimizdeki, ilçelerimizdeki faaliyetlerimizi, sendikal çalışmalarımızı anlatan, İş yeri temsilcilerimize, ilçe temsilcilerimize ve yönetimlerine, il yönetimimize, kadın komisyonumuza, Engelliler Komisyonumuza ve üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gelenekten beslenerek geleceği aydınlatmanın, yeniyi inşa, değerlerimizi ihya, emek, ekmek ve özgürlüğe dair, soylu mücadeleyi sürdürme kararlılığı içindeyiz. Muğla'da teşkilatımızın bu anlamda sayısal çoğunluk ve kurumsal yapılanmasını önemsiyorum. Kuruluşundan zirveye çıkışına, zirveden yeni ufuklara varışına Eğitim-Bir-Sen'in 25 yıllık destanına yön veren değerler, vefa, sabır, sebat ve sadakattir. Soylu mücadelemizin 25 yılının tamamında ve her anında, diğerkâm yüreklerin, vefakâr ve cefakâr yiğitlerin alın teri vardır. Bugünlere kolay gelmedik. Bugünlere, masası olmayan odalarla, yakıtı olmayan araçlarla, maddi imkânsızlıktan basılamayan bültenlerle, yokluklarla boğuşarak tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Bu mücadelenin öncülüğünü üstlenen kurucu liderimiz Mehmet Akif İnan ve kuruluş sürecinde ter akıtanlar başta olmak üzere; Muğla'da sendikamızın temellerini atan Alim Çoban'a teşekkür ediyorum. Sendika yasası çıktıktan sonra 2002 yılında tekrar sorumluluk alarak hem Eğitim-Bir-Sen'i, hem de Memur-Sen'i kuran, kurucu başkanlığını yürüten Mehmet Mersin'e, Sebahattin Akkır'a emekleri için teşekkür ediyorum. Bu başarının tecelli edişine katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere geçmişten günümüze görev yapan şube başkanı ve yönetiminden, ilçe ve işyeri temsilcilerimize, zorluklar karşısında ve en zor zamanda adanmışlık örneği sergileyerek destanlaşan teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Muğla'da almış olduğumuz yetkinin üyelerimize, teşkilatımıza, tüm eğitim çalışanlarına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Gecede Sendikanın Muğla'da temellerini atan Alim Çoban'a Önder Uçak tarafından plaket verildi.
(BT)

23.05.2017 01:38:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MSKÜ ilk doktorlarını mezun etti
YEREL

MSKÜ İLK DOKTORLARINI MEZUN ETTİ
GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
MSKÜ Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi
YEREL

MSKÜ TIP FAKÜLTESİ, İLK MEZUNLARINI VERDİ
Koylar güzel kalsın diye, &quot;DTO Marmaris&quot; nöbette
YEREL

KOYLAR GÜZEL KALSIN DİYE, "DTO MARMARİS" NÖBETTE
Limanda iş kazası; 1 yaralı
YEREL

LİMANDA İŞ KAZASI; 1 YARALI
Ortaca'da otomobille motosiklet çapıştı; 2 yaralı
YEREL

ORTACA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇAPIŞTI; 2 YARALI
Süper motor yat &quot;Saluzi&quot; Marmaris'te
YEREL

SÜPER MOTOR YAT "SALUZİ" MARMARİS'TE
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
İbrahim Tatlıses'ten hayranı olan genç girişimciye destek
YEREL

İBRAHİM TATLISES'TEN HAYRANI OLAN GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK
Bodrum çöplüğünde yangın
YEREL

BODRUM ÇÖPLÜĞÜNDE YANGIN
Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim
YEREL

MARMARİS'TE TUR OTOBÜSLERİNE SIKI DENETİM
Bodrum'da camiden hırsızlık kamerada
YEREL

BODRUM'DA CAMİDEN HIRSIZLIK KAMERADA
Club Areena Sezon Açılışını yaptı
YEREL

CLUB AREENA SEZON AÇILIŞINI YAPTI
Korkunç cinayeti itiraf etti
YEREL

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
FETÖ'den aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı
YEREL

FETÖ'DEN ARANAN ŞÜPHELİ YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Büyükşehir İtfaiyesi'nden Çöp Yangınına Anında Müdahale
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NDEN ÇÖP YANGININA ANINDA MÜDAHALE
Bodrum'da &quot;Kaygı&quot; filminin galası ve özel gösterimi yapıldı
YEREL

BODRUM'DA "KAYGI" FİLMİNİN GALASI VE ÖZEL GÖSTERİMİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (23 MAYIS 2017)

 1
  • 2 "İkimizden biri yarın doğacak güneşi göremeyecek"
  • 3 İngiltere'da ünlü şarkıcının konseri sırasında patlama iddiası!
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)