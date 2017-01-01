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UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman Başkan Karaaslan'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ı makamında ziyaret etti.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ı ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Karaaslan, "100'den fazla ülkeden üyeleri bulunan, kentler ve yerel yönetimler alanında dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelen teşkilata üye olmaktan dolayı mutluyuz. Ziyaretinizden ayrıca memnun olduk. Teşkilat çalışmalarınızda başarılar dileriz" diye konuştu.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, teşkilat çalışmaları ve projeleri hakkında Başkan Karaaslan'a bilgiler aktardı ve "Uçhisar'da bulunmaktan dolayı memnun oldum. Uçhisar Belediyesinin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları takip ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz" dedi.

Karşılıklı çeşitli hediyelerin sunumunun ardından, Başkan Karaaslan'ın oluşumunu gerçekleştirdiği sosyal proje olan, Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği'ne bağlı, Uçhisar Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi ziyaret edildi. Başkan Karaaslan, Genel Sekreter Duman'a projenin başlangıcından itibaren gerçekleştirilen süreçler ve çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Genel Sekreter Duman, böyle bir oluşumu gerçekleştiren Başkan Karaaslan'ı tebrik etti ve daha nice güzel projelere imza atmasını dileyerek, Uçhisar'dan ayrıldı.

(COŞ-SK)



23.05.2017 09:05:00 TSI

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