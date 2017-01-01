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Sorgun'da jeotermal kaynaklarla organik domates üretiliyor

23 Mayıs 2017 Salı, 09:33
Sorgun'da jeotermal kaynaklarla organik domates üretiliyor
Sorgun'da jeotermal kaynaklarla organik domates üretiliyor

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA)- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanılarak topraksız tarım uygulaması ile hormonsuz organik domates üretiliyor.
2009 yılından bu yana 25 bin metrekare alanda Sorgun'da jeotermal kaynaklar ile topraksız tarım uygulaması yapılarak üretilen domatesler Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Domates üretiminde önemli mesafeler kat ederek pazarda pay sahibi olma yolunda ilerleyen Sorgun'da yetiştirilen domatesler, gerek iç pazarda gerekse dış pazarda tezgahlarda yerini alıyor.
İldeki zengin jeotermal kaynakların tarım alanlarında kullanıldığını dile getiren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Sorgun ilçesinde jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanılarak 25 bin metrekare alanda kurulan sera tesislerinde yılda bin 200 ton, şu anda içerisinde bulunduğumuz ve Yozgat'ın en kapsamlı domates serasında ise yılda 3 bin 500 ton organik domates üretimi yapılıyor. Bu ürünler ülke genelinde birçok tanınmış marketler zincirinde vatandaşımızın istifadesine sunuluyor. Bunun yanı sıra birçok Avrupa ülkesine de ihracat yapılıyor. Demek ki iklim şartları hiçbir işi etkilemiyor. Kış mevsiminde eski 25 dereceyi gören Yozgat'ta kışın bile domates üretimi yapılabiliyor. Amacımız Yozgat'ta oldukça fazla kaynağı olan termal suları bu tür tesislerle ilin ve ülkenin ekonomisine kazandırmak" diye konuştu.
Vali Yurtnaç, seracılık yapılacak bölgede doğal sıcak su kaynaklarının bulunmasının ısıtma masraflarının azaltılmasında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.
(RY-UY-

23.05.2017 09:33:29 TSI
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