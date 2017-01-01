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AGÜ ile KİGDER arasında 'Mentörlük Protokolü' imzalandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) arasında Mentörlük (Kariyer Danışmanlığı) İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole göre KİGDER üyeleri, AGÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapacak.

AGÜ Öğrenci Dekanlığı ve KİGDER'in girişimleri ile yapılan işbirliği protkolü, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıyla imzalandı.

Protokolü Abdullah Gül Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği adına ise Başkan Dr. Sema Karaoğlu imzaladı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, KİGDER'in çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, çok iyi işler yaptığını belirterek, böyle bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, imzaladıkları işbirliği protokolü kapsamında, KİGDER'in belirleyeceği kadın yöneticilerin, AGÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapacağını, öğrencilerin iş dünyasına entegre olmalarına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu da amaçlarının önce Kayseri'de sonra ise ülke genelinde hukuksal, sosyal, siyasal bir çok alanda kadınları geliştirmek, onların katma değer yaratmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kadınların teorik bilgileri almakta olduklarını ancak rol modele ihtiyaçlarının olduğuna işaret eden Karaoğlu, "Bu açıdan üniversitelerin desteğini almak bizim için çok önemli. Abdullah Gül Üniversitesi'nin işbirliklerine verdiği önemi de desteği biliyoruz. Üniversiteden bu desteği almak ve AGÜ öğrencilerine rol model olup onların danışmanı olmak bizim için gurur verici" diye konuştu.

Karaoğlu, kız erkek ayrımı yapmadıklarını ancak kız öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmanın kendileri için ayrıca önemli olduğunu ancak erkek öğrencilere de bu hizmeti verebileceklerini de sözlerine ekledi.

Protokolün imzalandığı toplantıya KİGDER üyeleri Feride Bilgin, Eda Velibaşoğlu, Funda Kızıklı, Şafak Çivici katılırken, AGÜ'den ise Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları ve Öğretim Üyeleri katıldı.

(SK)



23.05.2017 09:48:38 TSI

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