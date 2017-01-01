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Nazillililer belediye meydanında okudu

- Nazilli Belediye Meydanında 'Açık Hava Kütüphanesi' etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi ve Adnan Menderes Üniveritesi öğrencilerinin oluşturduğu Genç Mecmua dergi ekibinin ortak düzenlediği "Açık Hava Kütüphanesi" etkinliği halkın katılımı ile Nazilli Belediye Meydanında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kitap okuyarak etkinliğe destek oldu.

Nazilli Belediyesi Açık Hava Kütüphanesi okuma etkinliği gerçekleştirildi. Kitap okuma farkındalığı oluşturmak için ADÜ'lü öğrenciler tarafından oluşturulan Genç Mecmua ekibi ile Nazilli Belediyesi tarafından organize edilen Açık Hava Kütüphanesi Okuma Etkinliğine küçük büyük her kes katılırken Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık' da kitap okuyarak destek verdi. Toplumumuzda kitap okuma alışkanlığının yeteri kadar gelişmediğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Eğitim için kitap okumak şarttır. Hayatta sağlam adımlar atabilmek için kitap okumaktan vazgeçmemeliyiz. Kitap okumak güzel bir duygu. Kitap okumak çok eğlenceli ve hayal gücümüzü arttırıcı en iyi araçtır. Geçen yıl gene genç arkadaşlarımız tarafından belediye meydanında böyle bir etkinlik düzenlenmişti. Bu etkinliğe bu yıl bizimde bir katkımız olsun istedik ve devamını getirmek istedik. Burada bir açık hava kütüphanesi oluşturarak insanları kitap okumanın önemine vurgu yapmayı hedefledik. Aynı zamanda ADÜ'lü öğrenciler tarafından oluşturulan Genç Mecmua ekibine destek olmak istedik" dedi.

Genç Mecmua ekip lideri Mert Deniz, bu tür etkinliklerin devamlı hale dönüştürüleceği dile getirerek toplumda büyük bir eksiklik olan kitap okuma, araştırma ve öğrenme eksikliğine değindi. Genç Mecmua olarak bu eksikliği kapatmak için daima çalışacaklarını belirten Mert Deniz, "Genç Mecmua ailesi olarak kitap okuma farkındalığı oluşturmak için düzenlediğimiz etkinliği tamamlamış ve halk ile iç içe bir programı daha bitirmiş bulunmaktayız. Etkinliğe teşrif eden ve bizi yalnız bırakmayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da kitap okuyarak topluma örnek bir davranış sergilemiştir, kendisine teşekkürü borç biliriz" diye konuştu.

(MB-Y)



23.05.2017 10:02:51 TSI

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