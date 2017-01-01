Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,40-14,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,40 TL en çok 14,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,00 TL en çok 8,00 TL; İç çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 120,00 TL en çok 140,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,75 TL en çok 7,85 TL.
(MB-E)
23.05.2017 10:06:08 TSI
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