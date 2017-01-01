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ADÜ Veteriner Fakültesi dünya sıralamasında



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü (URAP) Laboratuvarı verilerine göre dünya sıralamasında 170. sırada yer alırken, Türkiye'de eğitim veren Veteriner Fakülteleri arasında ikinci oldu.



Türkiye'den ilk 200 üniversite arasına 159. sırada bulunan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve 170. sırada bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi dünya sıralamsına girme başarısı gösterdi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla her yıl dünya genel sıralaması ve bilim alanı sıralaması yapıyor. Bu yıl, URAP Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2016-2017 dünya alan sıralamasında 41 bilim alanına göre sıralama yapıldı. Alanlara göre açıklanan üniversite sayısı, o alanda yayınlanan makale yoğunluklarına göre 50 ile 1000 arasında değişiyor.

(MB-Y)



23.05.2017 10:07:02 TSI

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