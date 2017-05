YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karatay'dan iftar programı çağrısı

AKSARAY (İHA) - AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay, 11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayında iftar programlarının yapılmaması için çağrıda bulundu.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Karatay, Sivil Toplum Örgütleri (STK) başta olmak üzere resmi kurum ve özel şirketler tarafından her yıl çeşitli iftar programları düzenlendiğini ve toplu yemekler verildiğini hatırlatarak, bu yıl toplu yemek yerine iftar sofralarına misafir olma çağrısında bulundu. AK Parti Aksaray İl Başkanlığı olarak iftar programlarında toplu yemeklere ayrılan bütçe ile Ramazan ayında iftar sofralarını şenlendirme kararı aldıklarını belirten Başkan Karatay, "Yardıma muhtaç insanlara ulaşarak hem evlerini şenlendirelim, hem de onlara bir destek olmuş olalım. Ramazan ayında toplu iftar programlarına çok ciddi bütçeler ayrılıyor. Ya garip vatandaşlarımızı soframızda ağırlayalım, yada onların sofralarını şenlendirelim. Biz de bu bütçeyi yardıma muhtaç insanlarımıza yönelik kullanmayı uygun gördük. Hem onları sevindiririz, hem de bir nebze destek olmuş oluruz. Her STK'nın, resmi kurumların ve özel şirketlerin böyle bir çalışma yapması sonucu ben inanıyorum ki Ramazan ayı boyunca tüm yardıma muhtaç aileleri sevindirmiş olacağız" dedi.

