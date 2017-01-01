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Domotex'te sağlık için Anka'ya koştular

- Halıcıların sağlığı Domotex'te Anka Hastanesine teslim



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel Gaziantep Anka Hastanesi, DomotexTurkeyHalı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda stant açtı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Anka Hastanesine ait stant fuara katılan konuklara ücretsiz sağlık hizmetleri vererek dikkat çekti.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde açılan ve 200'ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, Özel Gaziantep Anka Hastanesinin standı gözde stantlar arasında yer aldı. Standı ziyaret eden katılımcılara sağlık hizmeti verilirken, hastanedeki hizmetler ile ilgili de bilgi verildi. Standı ziyaret edenlerle Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak tek tek ilgilendi. Standı ziyaret edenlerin beden kitle indeksi, vücut kas, yağ ve su oranı, vücuttaki ödem, bazal metabolizma hızı ve tansiyon ölçümü ücretsiz olarak yapıldı. Diyetisyen Boztoprak, kilo kontrolü sağlamak isteyen bireylerle görüşerek, vücut kompozisyonlarına göre önerilerde bulundu. Kilo fazlalığının ana nedenleri arasında yanlış düşünce kalıplarının olduğunu belirten Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, kilo verme sürecinin sadece bedensel değil, zihinsel kontrollerle de sağlanabileceğini İfade etti.

Türkiye'de makine halısı üreticilerinin en önemli buluşma noktası olan fuarda, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin standı, 25 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

(SD-Y)



23.05.2017 10:18:14 TSI

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