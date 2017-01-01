ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2. Van Sergisi ve Çalıştayı

23 Mayıs 2017 Salı, 10:18
2. Van Sergisi ve Çalıştayı
2. Van Sergisi ve Çalıştayı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Marmara Güzel Sanatlar Derneği tarafından '2. Van Sergisi ve Çalıştayı' düzenlendi.
Yeni AVM'de düzenlenen serginin açılışına Van Valisi İbrahim Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Marmara Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Cengiz Amiklioğlu, il dışından gelen ressamlar ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Taşyapan, bu tür etkinliklerin Van adına önemli olduğunu belirterek, "Bu tür sanat etkinliklerinin ilimizde yapılmasının ayrı bir anlamı var. Biz bu kapsamda buraya kadar gelen tüm ressamlarımıza teşekkür ediyor, serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Marmara Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Cengiz Amiklioğlu ise, Sanat Dernekleri Platformu'nun 5'inci Sanat Buluşması'nın 22-29 Mayıs tarihleri arasında Van'da yapılacağını ifade ederek, "2. Van Sergisi ve Çalıştayı'nda ressamlarımız üç gün boyunca farklı yerlerde canlı performans gösterecekler. Sergimize Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (URD), Trakya Ressam Dayanışması Derneği (TRED), Sayıların Yedi Rengi Derneği (SAYDER), Geleneksel El Sanatları Derneği (GESAD) ve Galeri Mavist (IST) destek verdiler" diye konuştu.
Sergide çeşitli illerden yanı sıra yurt dışından 42'si resim sanatçısı olmak üzere 46 kişinin katıldığını dile getiren Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da, "Sergide 42 sanatçının 60'a yakın eseri sergilendi. Bizleri kırmayıp bu davetimize iştirak eden tüm ressamlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol, sergiyi gezerek eserler hakkında ressamlardan bilgiler aldı.
(ATL-MSA-Y)

23.05.2017 10:18:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SGK İl Müdürü Göksoy'dan Başkan Berge'ye ziyaret
YEREL

SGK İL MÜDÜRÜ GÖKSOY'DAN BAŞKAN BERGE'YE ZİYARET
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Şerefiye Caddesi bölünmüş yol oluyor
YEREL

ŞEREFİYE CADDESİ BÖLÜNMÜŞ YOL OLUYOR
Van'da buruk sergi
YEREL

VAN'DA BURUK SERGİ
Van'daki elektrik kesintisi
YEREL

VAN'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulunda bilim fuarı ve kermes
YEREL

FEVZİ ÇAKMAK İLK VE ORTAOKULUNDA BİLİM FUARI VE KERMES
Başkan Vekili Öztürk'ten eğitime destek
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZTÜRK'TEN EĞİTİME DESTEK
Kaymakam Dündar'dan kayak merkezi girişimi
YEREL

KAYMAKAM DÜNDAR'DAN KAYAK MERKEZİ GİRİŞİMİ
İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yılsonu sergisi
YEREL

İPEKYOLU HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YILSONU SERGİSİ
Van'da &quot;Kurumsal İletişim Niteliğinin Artırılması&quot; semineri
YEREL

VAN'DA "KURUMSAL İLETİŞİM NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI" SEMİNERİ
Elite World'de iftar keyfi
YEREL

ELİTE WORLD'DE İFTAR KEYFİ
8. Kanispi Festivali, Haluk Levent konseri ile son buldu
YEREL

8. KANİSPİ FESTİVALİ, HALUK LEVENT KONSERİ İLE SON BULDU
Van'da 19 kaçak yakalandı
YEREL

VAN'DA 19 KAÇAK YAKALANDI
Van'da dilenci operasyonu
YEREL

VAN'DA DİLENCİ OPERASYONU
Başkale'de fırın denetimi
YEREL

BAŞKALE'DE FIRIN DENETİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit'ten yeni haber var
FİSKOS

HÜLYA KOÇYİĞİT YOĞUN BAKIMA ALINDI

 1
  • 2 Ölüler burada defnediliyordu! O mezarlığın sırrı çözüldü
  • 3 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...
  • 4 İngiltere'de konser sırasında patlama!