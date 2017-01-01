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2. Van Sergisi ve Çalıştayı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Marmara Güzel Sanatlar Derneği tarafından '2. Van Sergisi ve Çalıştayı' düzenlendi.

Yeni AVM'de düzenlenen serginin açılışına Van Valisi İbrahim Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Marmara Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Cengiz Amiklioğlu, il dışından gelen ressamlar ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Taşyapan, bu tür etkinliklerin Van adına önemli olduğunu belirterek, "Bu tür sanat etkinliklerinin ilimizde yapılmasının ayrı bir anlamı var. Biz bu kapsamda buraya kadar gelen tüm ressamlarımıza teşekkür ediyor, serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Marmara Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Cengiz Amiklioğlu ise, Sanat Dernekleri Platformu'nun 5'inci Sanat Buluşması'nın 22-29 Mayıs tarihleri arasında Van'da yapılacağını ifade ederek, "2. Van Sergisi ve Çalıştayı'nda ressamlarımız üç gün boyunca farklı yerlerde canlı performans gösterecekler. Sergimize Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (URD), Trakya Ressam Dayanışması Derneği (TRED), Sayıların Yedi Rengi Derneği (SAYDER), Geleneksel El Sanatları Derneği (GESAD) ve Galeri Mavist (IST) destek verdiler" diye konuştu.

Sergide çeşitli illerden yanı sıra yurt dışından 42'si resim sanatçısı olmak üzere 46 kişinin katıldığını dile getiren Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da, "Sergide 42 sanatçının 60'a yakın eseri sergilendi. Bizleri kırmayıp bu davetimize iştirak eden tüm ressamlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, sergiyi gezerek eserler hakkında ressamlardan bilgiler aldı.

(ATL-MSA-Y)



23.05.2017 10:18:40 TSI

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