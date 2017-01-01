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Aydın'da hacı adaylarına seminer düzenlendi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Müftülüğü tarafından hacı adaylarının haccı daha iyi anlaması ve öğrenmesi amacıyla Müftülük Külliye Konferans Salonunda Hac Eğitim Semineri düzenlendi.

Seminerde Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul, Müftü Yardımcıları Zekeriya Çallı, Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu ve İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Ayşe Torlak ayrı ayrı konularda hacda görev alacak personel ve hacı adaylarına sunumlarda bulundular.

Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul, "Kâbe'nin etrafı, Cenab-ı Hakk'ın rahmet nazarlarının tecelligahıdır. Hacı, bu mübarek yerde, ayakları çıplak, başı açık, beyaz kefenler misali evladı iyalini, her şeyini Allah'a ısmarlamış mübarek insandır. Bu kutsal mekânda, manevi zevk ve neşeyle dolmalı, mahşeri hatırlamalı, derin bir tefekkürle kendinden geçmeli, Allah'ın huzurunda bir nokta, bir zerre haline gelmeli, günahların affı için, tavafın kabulü için, sessiz sessiz gözyaşı dökmeli, meleklerin uçuşlarını andıran tavaflar yapılmalı" dedi.

"Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı", "Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki", "Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık", "İbadet Bilinci ve Hac İbadeti", "Kadınlara Özgü Konular" ve "Temel Sağlık Bilgileri" konularında hacı adaylarına sunumlarda bulunuldu.

Seminerde maket Kabe'de uygulamalı hac provası yapıldı. Seminere katılan hacı adayları seminerden ve uygulamalı hac provasından çok etkilendiklerini ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

(OD-MB-Y)



23.05.2017 10:21:33 TSI

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