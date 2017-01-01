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SGK İl Müdürü Göksoy'dan Başkan Berge'ye ziyaret

23 Mayıs 2017 Salı, 10:26
SGK İl Müdürü Göksoy'dan Başkan Berge'ye ziyaret
SGK İl Müdürü Göksoy'dan Başkan Berge'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Bakkallar ve Manavlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge'yi ziyaret etti.
Van Bakkallar ve Manavlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge'yi makamında ziyaret eden SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, yapılandırılmış SGK prim borcu hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrasında bir açıklamada bulunan Van Bakkallar ve Manavlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, "6736 sayılı yasa gereği yapılandırılmış SGK prim borçlarının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesi gerektiği ve bu yapılandırmanın esnafa olan katkıları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bu yapılandırmanın esnaf sanatkarlarımızın ticari kazançlarına katkı sunacağı kanaatindeyim. Esnafımızın yapılandırma ile ilgili duyarlı davranmaları kendi ticaret gelişimleri için faydalı olacaktır. Bizleri ziyaretlerinden dolayı SGK İl Müdürü Abidin Göksoy'a teşekkür ediyorum" dedi. (ATL-MSA-Y)

23.05.2017 10:26:37 TSI
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