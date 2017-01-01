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Pazarlar'dan kan bağışına tam destek



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı Kütahya Kan Merkezinin işbirliği düzenlenen "Vatan sana canım-kanım feda" kan bağış kampanyası Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ilgi gördü.

"Vatan sana canım-kanım feda" kan bağış kampanyasında Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli sağlık ekibine Pazarlar ilçe halkı kan bağışında bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay'ı Kütahya Kan Merkezinin işbirliği düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kaymakam Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Pazarlar Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen kampanya gün boyu sürdü. Bağış yapan kişilerin tansiyon ve kan değerleri ölçümlerini alan Türk Kızılay'ı personelleri Pazarlar ilçesi halkına verdikleri destek için teşekkür etti.

Kütahya Kızılay Kan Merkezi Doktoru Sinan Dönmez, Pazarlar halkına kan bağış kampanyasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek desteklerinin devam etmesini beklediklerini belirtti. (MB-EFE)



23.05.2017 10:39:49 TSI

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