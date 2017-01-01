Otomobil bahçeye düştü: 3 yaralı
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Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fildişi Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen kazada 40 EF 592 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(TB-AÖ-Y)
23.05.2017 10:43:34 TSI
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