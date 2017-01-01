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MHP Adana İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni

- İl başkanlığı görevini Yusuf Baş'tan devralan Sertan Duran, birlik ve beraberlik mesajı verdi

- Duran: "Sancağı daha yukarılara taşımanın çabası içinde olacağız"



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ADANA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı seçilen Sertan Duran, Yusuf Baş'tan görevi devraldı.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, iki yıldır yürüttüğü görevi, Sertan Duran'a devretti.

MHP Adana'nın yeni İl Başkanı Sertan Duran, milliyetçi-ülkücü hareketin günlük politikaların çok üstünde bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Duran, "Milliyetçi Hareket Partisi ülküleri ve ilkeleri olan bir partidir. Bu davada 48 yıllık bir emek var. Daha da ötesinde vatanın, milletin bekası uğruna daha çocuk yaşlarda cezaevlerinde yatan Taşmedreseli ağabeylerimizin çilesi, binlerce şehidimizin hakkı var. Kuşkusuz bu bir bayrak, bir sancak yarışıdır. Yusuf ağabeyle iki yıldır beraber çalışıyoruz. Yusuf başkanımdan aldığımız sancağı daha yukarılara taşımanın çabası içinde olacağız" diye konuştu.

"Daima birlik ve beraberliği pekiştirmenin çabasını vereceğiz" diyen MHP Adana İl Başkanı Sertan Duran, "Küçük olsun, bizim olsun demeyeceğiz. Büyük olsun hepimizin olsun. Zaten bu davanın kendisi büyüktür. Yediden yetmişe, geçmişten geleceğe herkesi kucaklamayı arzuluyoruz. Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere bana güvenen değerli büyüklerimi, kongremizin saygıdeğer delegelerini ve dava arkadaşlarımı mahcup etmemek adına gece-gündüz çalışacağız. Bu bilinçle bu makama oturacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.



Burası hepimizin kutsal ocağı

Yusuf Baş ise iki yıllık görev süresince kimseyi kırmadan, incitmeden çalışmayı ilke edindiklerini ve herkesi kucaklamanın gayretini verdiklerini söyledi. Baş, "Burası bizim, hepimizin evi, yuvası, kutsal ocağı. Sertan başkanın yükü ağır. İşi kolay değil. Tüm kalbimle başarılı olmasını arzu ediyorum. Bu parti hepimizin, milletimizin umudu olan bir parti. 'Ben varsam var, ben yoksam yok' diyemeyiz. Hiçbir zaman benim olsun küçük olsun demedim. Bizden daima iyi yönetenler de çıkar. Bu düşüncelerle şunu ifade etmek isterim; görevi devretmiş olsam da, her zaman yardımcı olmaya hazırım" diye konuştu. Baş, Siyasetin uzun soluklu bir iş olduğunu gerekirse bir nefer olarak yoluna devam edeceğini söyleyerek siyasetten kopmayacağını vurguladı.



Sertan Duran kimdir?

1974 Adana doğumlu olan Sertan Duran, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da yaparken, Aksaray Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Duran, MHP ve Ülkü Ocakları'nda değişik zamanlarda değişik kademelerde görev aldı. 1997'de Adana Ülkü Ocakları Başkanlığı ve Bölge Başkanlığı gibi görevler üstlenen Sertan Duran, son iki dönemdir MHP Çukurova İlçe Başkanlığı yaptı. 21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen MHP Adana İl 12. Olağan Kongresi'nde ise "MHP Adana İl Başkanı" olarak seçilen Sertan Duran, evli ve üç çocuk babasıdır.

(ELF-Y)



23.05.2017 10:54:09 TSI

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